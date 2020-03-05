Организатор ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму получил 6 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Организатор ячейки экстремистской и признанной в России запрещенной организации "Свидетели Иеговы"* в Крыму приговорен к шести годам колонии, сообщает региональное управление ФСБ РФ.

"Джанкойский городской суд признал Сергея Филатова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 48-летней житель Джанкоя организовал деятельность местной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*.

"Подсудимый проводил собрания членов запрещенной организации, изучение и обсуждение литературы, признанной экстремистской, вовлекал новых лиц в деятельность организации, занимался проповеднической деятельностью", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что мужчина был заведомо уведомлен о возможных противоправных действиях.

В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.