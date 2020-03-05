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Религия и мировоззрение
2020-03-05T13:42+0300
https://ria.ru/20200305/1568190801.html
Организатор ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму получил 6 лет
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Организатор ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму получил 6 лет

13:41 05.03.2020 (обновлено: 13:42 05.03.2020)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Организатор ячейки экстремистской и признанной в России запрещенной организации "Свидетели Иеговы"* в Крыму приговорен к шести годам колонии, сообщает региональное управление ФСБ РФ.
"Джанкойский городской суд признал Сергея Филатова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 48-летней житель Джанкоя организовал деятельность местной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*.
"Подсудимый проводил собрания членов запрещенной организации, изучение и обсуждение литературы, признанной экстремистской, вовлекал новых лиц в деятельность организации, занимался проповеднической деятельностью", - говорится в сообщении.
Кадры обыска по делу секты Свидетели Иеговы*
10 февраля, 14:56Религия и мировоззрение
В Забайкалье прошли обыски по делу секты "Свидетели Иеговы"*
При этом в ведомстве подчеркнули, что мужчина был заведомо уведомлен о возможных противоправных действиях.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСвидетели Иеговы
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