Поиски сигналов инопланетян будут продолжены, заявил ученый

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - поиск внеземного разума) - общее название для проектов, реализуемых учеными разных стран в целях поиска внеземной разумной жизни. Основным таким способом является поиск внеземных радиосигналов. Проект SETI@home был запущен в 1999 году. Установив специальную программу на компьютер, каждый житель Земли мог принять участие в обработке полученных с помощью крупных радиотелескопов данных. Обработка проводилась, когда компьютер не использовался пользователем, но оставался включенным. Исследовательский центр SETI при Университете Беркли 3 марта сообщил в Twitter, что с 31 марта прекращает рассылку материалов для обработки пользователями.

"Просто появились альтернативы. Сейчас реализуется программа Breakthrough Listen. Там используются более сильные методы обработки данных и два телескопа - в Австралии и США. Кроме того, к проекту присоединился телескоп в Китае, данные с которого обрабатывают суперкомпьютеры. Я не очень понимаю, почему произошел отказ от SETI@home, это была распределенная система обработки. Надо разобраться. Но совсем недавно Breakthrough Listen выложил второй релиз своих данных в открытый доступ, то есть появился некий аналог SETI@home. Они тоже предоставляют софт для обработки этих данных, правда, там немного иначе все устроено. Нужно скачивать большие куски данных по несколько гигабайт, то есть на смену SETI@home пришел более современный аналог", - пояснил ученый.