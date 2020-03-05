Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-03-05T13:37+0300
https://ria.ru/20200305/1568190545.html
Поиски сигналов инопланетян будут продолжены, заявил ученый
https://cdn25.img.ria.ru/images/22306/39/223063918_0:0:2256:1270_1036x0_80_0_0_6ada2fa3aece4f6d658e08af6fe4c1db.jpg
РИА Новости

Поиски сигналов инопланетян будут продолжены, заявил ученый

13:37 05.03.2020
564
© Фото : Oleg CaminobraZil Сувениры - фигурки инопланетян
Сувениры - фигурки инопланетян
© Фото : Oleg CaminobraZil
Сувениры - фигурки инопланетян. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Закрытие проекта SETI@home, с помощью которого любой желающий мог, используя мощности своего компьютера, исследовать принятые учеными радиосигналы из космоса, возможно, связано с появлением более современного аналога проекта, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при совете по астрономии РАН Александр Панов.
SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - поиск внеземного разума) - общее название для проектов, реализуемых учеными разных стран в целях поиска внеземной разумной жизни. Основным таким способом является поиск внеземных радиосигналов. Проект SETI@home был запущен в 1999 году. Установив специальную программу на компьютер, каждый житель Земли мог принять участие в обработке полученных с помощью крупных радиотелескопов данных. Обработка проводилась, когда компьютер не использовался пользователем, но оставался включенным. Исследовательский центр SETI при Университете Беркли 3 марта сообщил в Twitter, что с 31 марта прекращает рассылку материалов для обработки пользователями.
"Просто появились альтернативы. Сейчас реализуется программа Breakthrough Listen. Там используются более сильные методы обработки данных и два телескопа - в Австралии и США. Кроме того, к проекту присоединился телескоп в Китае, данные с которого обрабатывают суперкомпьютеры. Я не очень понимаю, почему произошел отказ от SETI@home, это была распределенная система обработки. Надо разобраться. Но совсем недавно Breakthrough Listen выложил второй релиз своих данных в открытый доступ, то есть появился некий аналог SETI@home. Они тоже предоставляют софт для обработки этих данных, правда, там немного иначе все устроено. Нужно скачивать большие куски данных по несколько гигабайт, то есть на смену SETI@home пришел более современный аналог", - пояснил ученый.
Ранее в интервью РИА Новости Панов рассказал, что использовавшиеся методы поиска инопланетных сигналов были неправильными, а самих попыток поиска было ничтожно мало. Однако проект предпринимателя Юрия Мильнера, выделившего 100 миллионов долларов США на программу Breakthrough Listen, вызвали у ученых надежду на получение результата.
Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН, председатель секции Жизнь и разум во Вселенной Совета по астрономии РАН Александр Панов
7 февраля, 10:00
Александр Панов: если во Вселенной тихо, не значит, что там никого нет
791102
Обсудить 2
РИА НаукаАлександр ПановКосмосНИИ ядерной физики имени Скобельцева МГУРоссийская академия наукЮрий Мильнер
Рекомендуем
Дмитрий Левицкий Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме, 1789 г. Красным показаны места отбора проб для последующего анализа. Как видно, исследователи избегали участков центральной части портрета. Белым отмечены точки проведения рентгенофлуоресцентной спектроскопии, не требующей отбора проб
Ученые помогли раскрыть тайну портрета из Третьяковки
Карта трети всего неба, полученная в обзоре СРГ/еРОЗИТА
"Спектр-РГ" отсканировал треть всего неба
Тайка Вайтити в трейлере к фильму Seven Stages To Achieve Eternal Bliss
Выложен трейлер "Семи ступеней к вечному блаженству" с Тайкой Вайтити
Селфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года
Ученые заподозрили у молекул с Марса биогенное происхождение
Поперечное сечение напечатанной на 3D-принтере трубчатой структуры с встроенными в стенку эндотелиальными клетками (зеленым)
Ученые создали биоматериал для 3D-печати кровеносных сосудов
Технология 3D-печати сверхпрочных металлических деталей из проволоки создана в РФ
В России создали технологию 3D-печати сверхпрочных деталей из металла
Мигранты на турецко-греческой границе
Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике
Ученые предупредили о резком разрушении озонового слоя над Арктикой
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу
Организатор ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму получил 6 лет
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
Эксперт предсказал спад эпидемии COVID-19 в Ухане
Здоровое питание
Ученые выяснили, какая диета защитит мозг от старения
Женщины устроили дебош в кафе на станции Барабинск из-за запрета пить в нем пиво
Четыре женщины едва не разгромили вокзальное кафе за запрет пить пиво
Торговая полка с яблоками в магазине
Диетолог рассказала, как правильно есть яблоки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
Лента новостейМолния