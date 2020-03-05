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2020-03-05T14:03+0300
https://ria.ru/20200305/1568190513.html
Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции
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РИА Новости

Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции

13:37 05.03.2020 (обновлено: 14:03 05.03.2020)
50408
© REUTERS / Cansu AlkayaМигранты на турецко-греческой границе
Мигранты на турецко-греческой границе
© REUTERS / Cansu Alkaya
АНКАРА, 5 мар — РИА Новости. Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
После обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов, и открыла границы с ЕС. В Грецию устремились тысячи переселенцев.
"Только из Эдирне в Грецию перешли 139 070 беженцев. Греция попыталась вытеснить 4,9 тысячи <...> обратно в Турцию, <...> 164 беженца получили ранения в результате столкновений на границе, они сейчас находятся в больнице", — рассказал Сойлу в эфире телеканала NTV.
По его словам, сообщения Афин о количестве прибывших из Турции в Грецию беженцев не соответствуют действительности.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Башара Асада открыла ответный огонь, погибли 36 турок. В тот же день Анкара начала на северо-западе Арабской Республики военную операцию "Щит весны".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Слезоточивый газ и беспорядки: Турция открыла беженцам путь в ЕС
© REUTERS / Huseyin Aldemir

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии границы страны с ЕС для сирийских беженцев. Это произошло на фоне обострения ситуации в Идлибе.

Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
1 из 9

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии границы страны с ЕС для сирийских беженцев. Это произошло на фоне обострения ситуации в Идлибе.

© REUTERS / Huseyin Aldemir
© Sputnik / Burcu Okutan

В МИД Турции сообщили о движении беженцев к западным границам страны. Мигранты пытаются добраться до Европы через два КПП — "Капыкуле" (на границе с Болгарией) и "Пазаркуле" (на границе с Грецией).

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
2 из 9

В МИД Турции сообщили о движении беженцев к западным границам страны. Мигранты пытаются добраться до Европы через два КПП — "Капыкуле" (на границе с Болгарией) и "Пазаркуле" (на границе с Грецией).

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Burcu Okutan

Нелегалы, пытавшиеся незаконно попасть из Турции в Грецию в районе Эвроса, использовали против полиции гранаты со слезоточивым газом турецкого производства.

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
3 из 9

Нелегалы, пытавшиеся незаконно попасть из Турции в Грецию в районе Эвроса, использовали против полиции гранаты со слезоточивым газом турецкого производства.

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Burcu Okutan

В 2016 году государства — члены Евросоюза согласовали с Анкарой совместный план по борьбе с миграционным кризисом.

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
4 из 9

В 2016 году государства — члены Евросоюза согласовали с Анкарой совместный план по борьбе с миграционным кризисом.

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Burcu Okutan

Он предусматривает выделение Анкаре денег на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по формуле "один за одного".

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
5 из 9

Он предусматривает выделение Анкаре денег на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по формуле "один за одного".

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Burcu Okutan

Турецкий лидер обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний и заявил, что теперь не будет сдерживать устремившихся в ЕС беженцев.

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
6 из 9

Турецкий лидер обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний и заявил, что теперь не будет сдерживать устремившихся в ЕС беженцев.

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Elif Sudagezer

Об усилении контроля на границах заявили соседние с Турцией страны, а также Венгрия, президент которой, Виктор Орбан, созвонился с турецким коллегой после его решения открыть дорогу беженцам. На фото: беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции.

Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
7 из 9

Об усилении контроля на границах заявили соседние с Турцией страны, а также Венгрия, президент которой, Виктор Орбан, созвонился с турецким коллегой после его решения открыть дорогу беженцам. На фото: беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции.

© Sputnik / Elif Sudagezer
© Sputnik / Burcu Okutan

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что страна остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
8 из 9

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что страна остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

© Sputnik / Burcu Okutan
© AFP 2020 / Bulent Kilic

После открытия Эрдоганом границы Греция заблокировала совместное заявление стран НАТО о поддержке Анкары после гибели 30 турецких военных в Идлибе, так как в нем не было отсылки к выполнению сделки по беженцам между ЕС и Турцией. Об этом сообщили греческие СМИ.

Ситуация на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
9 из 9

После открытия Эрдоганом границы Греция заблокировала совместное заявление стран НАТО о поддержке Анкары после гибели 30 турецких военных в Идлибе, так как в нем не было отсылки к выполнению сделки по беженцам между ЕС и Турцией. Об этом сообщили греческие СМИ.

© AFP 2020 / Bulent Kilic
1 из 9

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии границы страны с ЕС для сирийских беженцев. Это произошло на фоне обострения ситуации в Идлибе.

© REUTERS / Huseyin Aldemir
2 из 9

В МИД Турции сообщили о движении беженцев к западным границам страны. Мигранты пытаются добраться до Европы через два КПП — "Капыкуле" (на границе с Болгарией) и "Пазаркуле" (на границе с Грецией).

© Sputnik / Burcu Okutan
3 из 9

Нелегалы, пытавшиеся незаконно попасть из Турции в Грецию в районе Эвроса, использовали против полиции гранаты со слезоточивым газом турецкого производства.

© Sputnik / Burcu Okutan
4 из 9

В 2016 году государства — члены Евросоюза согласовали с Анкарой совместный план по борьбе с миграционным кризисом.

© Sputnik / Burcu Okutan
5 из 9

Он предусматривает выделение Анкаре денег на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по формуле "один за одного".

© Sputnik / Burcu Okutan
6 из 9

Турецкий лидер обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний и заявил, что теперь не будет сдерживать устремившихся в ЕС беженцев.

© Sputnik / Burcu Okutan
7 из 9

Об усилении контроля на границах заявили соседние с Турцией страны, а также Венгрия, президент которой, Виктор Орбан, созвонился с турецким коллегой после его решения открыть дорогу беженцам. На фото: беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции.

© Sputnik / Elif Sudagezer
8 из 9

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что страна остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

© Sputnik / Burcu Okutan
9 из 9

После открытия Эрдоганом границы Греция заблокировала совместное заявление стран НАТО о поддержке Анкары после гибели 30 турецких военных в Идлибе, так как в нем не было отсылки к выполнению сделки по беженцам между ЕС и Турцией. Об этом сообщили греческие СМИ.

© AFP 2020 / Bulent Kilic
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииМВД ТурцииГрецияТурцияВ мире
Популярные комментарии
Они друг друга стоят. Предавали нас и те и другие. Пусть грызутся, мы посмеёмся))))))
5 марта, 13:41
Стас Титов
103700117
Имея такого ПАРТНЁРА,как Эрдоган никаких ВРАГОВ не надо. Очень эксцентричный человек, своими действиями может наломать дров в мировой политике. Тем более с поддержкой америкосов
5 марта, 13:56
Павел Герасимов
5210100
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