Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции

После открытия Эрдоганом границы Греция заблокировала совместное заявление стран НАТО о поддержке Анкары после гибели 30 турецких военных в Идлибе, так как в нем не было отсылки к выполнению сделки по беженцам между ЕС и Турцией. Об этом сообщили греческие СМИ.