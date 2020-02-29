Слезоточивый газ и беспорядки: Турция открыла беженцам путь в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии границы страны с ЕС для сирийских беженцев. Это произошло на фоне обострения ситуации в Идлибе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии границы страны с ЕС для сирийских беженцев. Это произошло на фоне обострения ситуации в Идлибе.
В МИД Турции сообщили о движении беженцев к западным границам страны. Мигранты пытаются добраться до Европы через два КПП — Капыкуле (на границе с Болгарией) и Пазаркуле (на границе с Грецией).
В МИД Турции сообщили о движении беженцев к западным границам страны. Мигранты пытаются добраться до Европы через два КПП — Капыкуле (на границе с Болгарией) и Пазаркуле (на границе с Грецией).
Нелегалы, пытавшиеся незаконно попасть из Турции в Грецию в районе Эвроса, использовали против полиции гранаты со слезоточивым газом турецкого производства.
Нелегалы, пытавшиеся незаконно попасть из Турции в Грецию в районе Эвроса, использовали против полиции гранаты со слезоточивым газом турецкого производства.
В 2016 году государства — члены Евросоюза с Анкарой согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом.
В 2016 году государства — члены Евросоюза с Анкарой согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом.
Он предусматривает выделение Анкаре денег на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по формуле "один за одного".
Он предусматривает выделение Анкаре денег на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по формуле "один за одного".
Турецкий лидер обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний и заявил, что теперь не будет сдерживать устремившихся в ЕС беженцев.
Турецкий лидер обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний и заявил, что теперь не будет сдерживать устремившихся в ЕС беженцев.
Об усилении контроля на границах заявили соседние с Турцией страны, а также Венгрия, президент которой, Виктор Орбан, созвонился с турецким коллегой после его решения открыть дорогу беженцам. На фото: беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции.
Об усилении контроля на границах заявили соседние с Турцией страны, а также Венгрия, президент которой, Виктор Орбан, созвонился с турецким коллегой после его решения открыть дорогу беженцам. На фото: беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции.
Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что страна остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.
Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что страна остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.
После открытия Эрдоганом границы Греция заблокировала совместное заявление стран НАТО о поддержке Анкары после гибели 30 турецких военных в Идлибе, так как в нем не было отсылки к выполнению сделки по беженцам между ЕС и Турцией. Об этом сообщили греческие СМИ.
После открытия Эрдоганом границы Греция заблокировала совместное заявление стран НАТО о поддержке Анкары после гибели 30 турецких военных в Идлибе, так как в нем не было отсылки к выполнению сделки по беженцам между ЕС и Турцией. Об этом сообщили греческие СМИ.