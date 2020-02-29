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Слезоточивый газ и беспорядки: Турция открыла беженцам путь в ЕС
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РИА Новости

Слезоточивый газ и беспорядки: Турция открыла беженцам путь в ЕС

19:00 29.02.2020 (обновлено: 23:19 29.02.2020)
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© REUTERS / Huseyin Aldemir

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии границы страны с ЕС для сирийских беженцев. Это произошло на фоне обострения ситуации в Идлибе.

Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
1 из 9

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии границы страны с ЕС для сирийских беженцев. Это произошло на фоне обострения ситуации в Идлибе.

© REUTERS / Huseyin Aldemir
© Sputnik / Burcu Okutan

В МИД Турции сообщили о движении беженцев к западным границам страны. Мигранты пытаются добраться до Европы через два КПП — Капыкуле (на границе с Болгарией) и Пазаркуле (на границе с Грецией).

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
2 из 9

В МИД Турции сообщили о движении беженцев к западным границам страны. Мигранты пытаются добраться до Европы через два КПП — Капыкуле (на границе с Болгарией) и Пазаркуле (на границе с Грецией).

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Burcu Okutan

Нелегалы, пытавшиеся незаконно попасть из Турции в Грецию в районе Эвроса, использовали против полиции гранаты со слезоточивым газом турецкого производства.

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
3 из 9

Нелегалы, пытавшиеся незаконно попасть из Турции в Грецию в районе Эвроса, использовали против полиции гранаты со слезоточивым газом турецкого производства.

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Burcu Okutan

В 2016 году государства — члены Евросоюза с Анкарой согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом.

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
4 из 9

В 2016 году государства — члены Евросоюза с Анкарой согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом.

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Burcu Okutan

Он предусматривает выделение Анкаре денег на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по формуле "один за одного".

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
5 из 9

Он предусматривает выделение Анкаре денег на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по формуле "один за одного".

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Burcu Okutan

Турецкий лидер обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний и заявил, что теперь не будет сдерживать устремившихся в ЕС беженцев.

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
6 из 9

Турецкий лидер обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний и заявил, что теперь не будет сдерживать устремившихся в ЕС беженцев.

© Sputnik / Burcu Okutan
© Sputnik / Elif Sudagezer

Об усилении контроля на границах заявили соседние с Турцией страны, а также Венгрия, президент которой, Виктор Орбан, созвонился с турецким коллегой после его решения открыть дорогу беженцам. На фото: беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции.

Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
7 из 9

Об усилении контроля на границах заявили соседние с Турцией страны, а также Венгрия, президент которой, Виктор Орбан, созвонился с турецким коллегой после его решения открыть дорогу беженцам. На фото: беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции.

© Sputnik / Elif Sudagezer
© Sputnik / Burcu Okutan

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что страна остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
8 из 9

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что страна остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

© Sputnik / Burcu Okutan
© AFP 2020 / Bulent Kilic

После открытия Эрдоганом границы Греция заблокировала совместное заявление стран НАТО о поддержке Анкары после гибели 30 турецких военных в Идлибе, так как в нем не было отсылки к выполнению сделки по беженцам между ЕС и Турцией. Об этом сообщили греческие СМИ.

Ситуация на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
9 из 9

После открытия Эрдоганом границы Греция заблокировала совместное заявление стран НАТО о поддержке Анкары после гибели 30 турецких военных в Идлибе, так как в нем не было отсылки к выполнению сделки по беженцам между ЕС и Турцией. Об этом сообщили греческие СМИ.

© AFP 2020 / Bulent Kilic
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