Казахстан приостановит въезд гражданам стран со вспышками коронавируса

Учения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом, в аэропорту Алматы. Архивное фото

Учения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом, в аэропорту Алматы

© Sputnik / Тимур Батыршин Учения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом, в аэропорту Алматы

НУР-СУЛТАН, 5 мар – РИА Новости. Ирана. Казахстан с 8 марта приостанавливает въезд в страну граждан Южной Кореи , из-за коронавируса, сообщил заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, в Минздраве уточнили, что ограничения касаются также граждан Китая

"С 8 марта у нас приостановлен въезд граждан Южной Кореи", - сказал он на брифинге в четверг.

По словам Камалиева, авиакомпании двух стран проинформированы о том, что на рейсы Сеул – Алма-Ата и Сеул – Нур-Султан будут допускаться только граждане Казахстана.

В свою очередь министр здравоохранения Елжан Биртанов уточнил в ходе брифинга, что введенные ограничения распространяются и на граждан Китая и Ирана.

"Въезд ограничен (граждан стран) первой категории (Китай, Иран, Южная Корея – ред.), поскольку это категория стран высокого риска", - сказал он.

В среду Казахстан включил Южную Корею в число стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, по высшей категории 1А. Ранее в эту категорию входили только Китай и Иран. Лица, прибывающие из этих трех стран, подлежат двухнедельному карантину.

Исключение составляют официальные и правительственные делегации, а также владельцы служебных и дипломатических паспортов, пилоты авиакомпаний и члены экипажей, локомотивные бригады, лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте, и водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов.

По данным МИД Казахстана, сейчас в Южной Корее находятся более 35 тысяч граждан республики, из них нелегально - около 12 тысяч.

В Иране число заражений коронавирусом, по данным Минздрава, превысило 3,5 тысячи, число жертв достигло 107. Президент Хасан Роухани сообщал, что коронавирус затронул практически все провинции страны.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19