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Казахстан готов депортировать прибывших из стран со вспышкой COVID-19
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РИА Новости

Казахстан готов депортировать прибывших из стран со вспышкой COVID-19

13:32 05.03.2020 (обновлено: 13:35 05.03.2020)
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© Sputnik / Тимур БатыршинУчения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом, в аэропорту Алматы
Учения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом, в аэропорту Алматы
© Sputnik / Тимур Батыршин
Учения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом, в аэропорту Алматы. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 5 мар - РИА Новости. Казахстан готов депортировать прибывших из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса, заявил в четверг глава Минздрава республики Елжан Биртанов.
"В целях защиты вплоть до депортации тех лиц, которые приехали из таких стран или находились в опасных (по коронавирусу - ред.) странах, мы имеем право и проводим депортацию", - сказал Биртанов на пресс-конференции.
Он добавил, что 4 марта в Казахстан прибыл борт из ОАЭ, где находились два гражданина КНР, которые были изолированы и позже отправлены обратно в Китай.
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