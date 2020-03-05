Казахстан готов депортировать прибывших из стран со вспышкой COVID-19

НУР-СУЛТАН, 5 мар - РИА Новости. Казахстан готов депортировать прибывших из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса, заявил в четверг глава Минздрава республики Елжан Биртанов.
"В целях защиты вплоть до депортации тех лиц, которые приехали из таких стран или находились в опасных (по коронавирусу - ред.) странах, мы имеем право и проводим депортацию", - сказал Биртанов на пресс-конференции.
Он добавил, что 4 марта в Казахстан прибыл борт из ОАЭ, где находились два гражданина КНР, которые были изолированы и позже отправлены обратно в Китай.