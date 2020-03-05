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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T14:05+0300
https://ria.ru/20200305/1568189730.html
Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным

13:24 05.03.2020 (обновлено: 14:05 05.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.
В состав турецкой делегации входят главы МИД, минобороны, министр казначейства и финансов и глава национальной разведывательной организации.
До этого в Москве и Анкаре прошли три раунда российско-турецких переговоров на уровне экспертов, однако, достичь договоренностей по их итогам не удалось и вопрос был вынесен на уровень президентов.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористические организации, запрещенные в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном
3 марта, 16:13
Лавров поделился ожиданиями от встречи Путина и Эрдогана
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Война в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровВладимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Слава настоящим славянам Украинцам))
5 марта, 14:19
GRENDLENIA FLY
21210010
Султан прибыл в свой горем чтоб разбираться!!!
5 марта, 14:18
GRENDLENIA FLY
2220006
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