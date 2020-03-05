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Российских певца и флейтиста не пустили на Украину
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РИА Новости

Российских певца и флейтиста не пустили на Украину

13:07 05.03.2020
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 5 мар – РИА Новости. Украинские пограничники не пропустили в страну российских певца и флейтиста, им запретили въезд на Украину на три года, сообщила в четверг пресс-служба госпогранслужбы Украины.
Фамилии артистов погранслужба не называет. Как передает агентство УНИАН со ссылкой на источник в Госпогранслужбе, певец, которому запретили въезд, - это экс-солист российской группы "Лесоповал" Сергей Куприк.
"Что касается первого - пассажира рейса "Рига - Киев" - сработала база данных, в которой содержались поручения правоохранительных органов в отношении него. Кроме этого, в ходе беседы сотрудники госпогранслужбы также выяснили, что когда-то участник одной из российских музыкальных групп, а ныне сольный исполнитель недавно гастролировал в оккупированном Донецке. Конечно же, попал он туда незаконным способом - через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном украинской власти участке российско-украинской границы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, второй россиянин прибыл в Киев рейсом из Братиславы на прослушивание и для участия в фестивале классической музыки. "Пересечь государственную границу российскому флейтисту помешало нарушение украинского законодательства. Правоохранители выяснили, что этот человек посещал территорию оккупированного полуострова Крым. В обоих случаях гражданам РФ отказано в пересечении госграницы. Кроме того, они получили запрет въезда на территорию Украины сроком на три года", - добавили в пресс-службе.
Алексей Пивоваров
29 февраля, 13:28
Журналиста Алексея Пивоварова не пустили на Украину
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РоссияСитуация на УкраинеПограничная служба УкраиныРеспублика КрымУкраинаВ мире
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