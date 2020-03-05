Российских певца и флейтиста не пустили на Украину

"Что касается первого - пассажира рейса "Рига - Киев" - сработала база данных, в которой содержались поручения правоохранительных органов в отношении него. Кроме этого, в ходе беседы сотрудники госпогранслужбы также выяснили, что когда-то участник одной из российских музыкальных групп, а ныне сольный исполнитель недавно гастролировал в оккупированном Донецке. Конечно же, попал он туда незаконным способом - через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном украинской власти участке российско-украинской границы", - говорится в сообщении.