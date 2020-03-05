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2020-03-05T20:44+0300
https://ria.ru/20200305/1568188394.html
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
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РИА Новости

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

13:04 05.03.2020 (обновлено: 20:44 05.03.2020)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевМужчина стоит в очереди за пенсией
Мужчина стоит в очереди за пенсией
© РИА Новости / Саид Царнаев
Мужчина стоит в очереди за пенсией. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Сейчас по закону пенсионный возраст поэтапно повышается у мужчин до 65 лет, у женщин — до 60. Вместе с тем увеличивается и возраст выхода на негосударственную пенсию, что делает ее менее привлекательной для возможных вкладчиков. Из-за этого сокращается сумма вкладов.
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Однако благодаря принятому новому закону мужчины и женщины смогут рассчитывать на негосударственную пенсию на пять лет раньше. При этом льготные категории — среди которых северяне, педагоги, врачи, многодетные матери — смогут получать выплаты еще раньше. Для этого даже не понадобится наличие страхового стажа.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает, что новые правила повысят интерес и доверие граждан к негосударственным пенсиям, в том числе у военнослужащих и бюджетников.
В первую очередь он надеется, что закон поддержит людей предпенсионного возраста и поможет улучшить их финансовое положение. Так, выплаты могут стать дополнением к зарплате, а при недостаточно большой сумме накоплений выплату из НПФ можно получить целиком.
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РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
Популярные комментарии
Потом эти НПФ обанкротятся и ничего никому не докажешь. С нашим государством играть в такие игры опасно. Главная задача НПФ выкачать остатки денег из карманов народа.
5 марта, 16:16
nnemetsms
11500206
Первым такие эксперименты начал Пиночет , к чему это привело спустя десятилетия объяснять нет необходимости.
5 марта, 18:31
ccomissarkattani
6202307
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