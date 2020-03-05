Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.

Сейчас по закону пенсионный возраст поэтапно повышается у мужчин до 65 лет, у женщин — до 60. Вместе с тем увеличивается и возраст выхода на негосударственную пенсию, что делает ее менее привлекательной для возможных вкладчиков. Из-за этого сокращается сумма вкладов.

Однако благодаря принятому новому закону мужчины и женщины смогут рассчитывать на негосударственную пенсию на пять лет раньше. При этом льготные категории — среди которых северяне, педагоги, врачи, многодетные матери — смогут получать выплаты еще раньше. Для этого даже не понадобится наличие страхового стажа.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидает, что новые правила повысят интерес и доверие граждан к негосударственным пенсиям, в том числе у военнослужащих и бюджетников.