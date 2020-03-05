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2020-03-05T12:58+0300
https://ria.ru/20200305/1568188041.html
Памфилова объяснила, почему сейчас нельзя принять новую Конституцию
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РИА Новости

Памфилова объяснила, почему сейчас нельзя принять новую Конституцию

12:58 05.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Элла Памфилова. Архивное фото
СТРЕЛЬНА (Ленинградская обл.), 5 мар - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, сколько времени необходимо для принятия новой Конституции, какие технологические и юридические тонкости необходимо соблюсти.
"Принимать новую Конституцию, что для этого надо делать по нашему законодательству? Новая Конституция - это базовые поправки в основные статьи. Значит, надо собирать конституционное собрание, для того чтобы собрать конституционное собрание, надо закон сначала принять... Это минимум 9 месяцев или год в лучшем случае" , - сказала Памфилова на электоральному медиафоруме, в рамках которого был поднят вопрос, не честнее было бы принимать новую Конституцию РФ, а не массу поправок.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
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По её словам, есть и технологические, и юридические тонкости, почему сейчас невозможно было бы принимать новую Конституцию, - в частности, ограничение по времени.
Она отметила, что сейчас пройдет общероссийское голосование, которое покажет, поддержат ли граждане предложенные поправки. "Посмотрим, как пройдёт это голосование, пройдёт какие-то время, обновятся органы власти... Если будет такая необходимость, то дальше, может быть, подойдем к этому периоду (возможному принятию новой Конституции) - новый этап, новое качество развития", - добавила Памфилова.
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РоссияЭлла ПамфиловаКонституция РФПолитика
Популярные комментарии
А что горит? Все умные люди и кто в теме считают, что надо было принимать именно новую Конституцию и не про капитализм.
5 марта, 13:11
Весёлый Роджер
2311008
Короче, нельзя потому, что "Новая Конституция - это базовые поправки в основные статьи". Вот ведь умная Памфилова. А я-то думал, что, например, "Приоритет Конституции РФ над международным правом" - это самая что ни на есть БАЗОВАЯ поправка. И хорошо что она появилась. Но...чудны дела и объяснения ваши, поправители :)
5 марта, 13:31
Александр И
1860007
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