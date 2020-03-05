Памфилова объяснила, почему сейчас нельзя принять новую Конституцию

СТРЕЛЬНА (Ленинградская обл.), 5 мар - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, сколько времени необходимо для принятия новой Конституции, какие технологические и юридические тонкости необходимо соблюсти.
"Принимать новую Конституцию, что для этого надо делать по нашему законодательству? Новая Конституция - это базовые поправки в основные статьи. Значит, надо собирать конституционное собрание, для того чтобы собрать конституционное собрание, надо закон сначала принять... Это минимум 9 месяцев или год в лучшем случае" , - сказала Памфилова на электоральному медиафоруме, в рамках которого был поднят вопрос, не честнее было бы принимать новую Конституцию РФ, а не массу поправок.
По её словам, есть и технологические, и юридические тонкости, почему сейчас невозможно было бы принимать новую Конституцию, - в частности, ограничение по времени.
Она отметила, что сейчас пройдет общероссийское голосование, которое покажет, поддержат ли граждане предложенные поправки. "Посмотрим, как пройдёт это голосование, пройдёт какие-то время, обновятся органы власти... Если будет такая необходимость, то дальше, может быть, подойдем к этому периоду (возможному принятию новой Конституции) - новый этап, новое качество развития", - добавила Памфилова.