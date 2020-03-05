Памфилова объяснила, почему сейчас нельзя принять новую Конституцию

По её словам, есть и технологические, и юридические тонкости, почему сейчас невозможно было бы принимать новую Конституцию, - в частности, ограничение по времени.

Она отметила, что сейчас пройдет общероссийское голосование, которое покажет, поддержат ли граждане предложенные поправки. "Посмотрим, как пройдёт это голосование, пройдёт какие-то время, обновятся органы власти... Если будет такая необходимость, то дальше, может быть, подойдем к этому периоду (возможному принятию новой Конституции) - новый этап, новое качество развития", - добавила Памфилова.