ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Симоновский суд Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.

Этот штраф стал для фонда первым по данному составу. По словам Швадченко, суд "признал организацию виновной … и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей".

Таким образом, ФБК назначено самое строгое наказание, которое предполагает часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Нижний предел – 300 тысяч рублей.

Данная статья предусматривает ответственность за распространение материалов без указания, что они изданы иностранным агентом. Этот протокол относится к страничке ФБК в Instagram, кроме того, в суде зарегистрированы еще два протокола по этой же статье КоАП.

ФБК признал иностранным агентом суд: как установлено, на счета организации и ее директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тысяч рублей из Испании и около 3 тысяч рублей из США. Фонд мог вернуть полученные из-за границы деньги, но не сделал этого, поэтому и был признан иностранным агентом.