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ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
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РИА Новости

ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

12:56 05.03.2020 (обновлено: 12:57 05.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.
Этот штраф стал для фонда первым по данному составу. По словам Швадченко, суд "признал организацию виновной … и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей".
Таким образом, ФБК назначено самое строгое наказание, которое предполагает часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Нижний предел – 300 тысяч рублей.
Данная статья предусматривает ответственность за распространение материалов без указания, что они изданы иностранным агентом. Этот протокол относится к страничке ФБК в Instagram, кроме того, в суде зарегистрированы еще два протокола по этой же статье КоАП.
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов РФ
6 февраля, 15:16
Приставы пытаются взыскать 4,2 млн рублей со НКО, связанной с ФБК*
ФБК признал иностранным агентом суд: как установлено, на счета организации и ее директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тысяч рублей из Испании и около 3 тысяч рублей из США. Фонд мог вернуть полученные из-за границы деньги, но не сделал этого, поэтому и был признан иностранным агентом.
Включение в список иностранных агентов накладывает на НКО ряд дополнительных обязательств. В частности, ФБК должен будет сообщать об этом статусе в своих материалах и представлять в Минюст дополнительную отчетность.
93200334
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РоссияФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйПроисшествия
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