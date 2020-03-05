Выяснилось, сколько россияне потратят на путешествия на 8 марта

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Большинство российских туристов, планирующих путешествовать 8 марта, намерены потратить на поездку не более 50 тысяч рублей, сообщает Большинство российских туристов, планирующих путешествовать 8 марта, намерены потратить на поездку не более 50 тысяч рублей, сообщает Ostrovok.ru

Аналитики сервиса предложили пользователям социальных сетей рассказать, какую сумму они готовы выделить на поездку для двоих в предстоящие праздничные выходные. В опросе приняли участие более трех тысяч респондентов.

Выяснилось, что почти четверть россиян не намерены путешествовать в предстоящие праздники (24 процента).

Уложиться в 50 тысяч решили 53 процента опрошенных. Почти четверть респондентов планируют отдыхать экономно и уложиться в сумму до 10 тысяч рублей. Еще восемь процентов туристов собираются потратить не более 20 тысяч рублей. Каждый десятый опрошенный спланировал поездку стоимостью до 30 тысяч рублей, а 11 процентов потратят от 30 до 50 тысяч рублей.

Столько же респондентов рассказали, что предстоящее путешествие обойдется им в 50 – 100 тысяч рублей.

Доля опрошенных, готовых потратить на поездку более 100 тысяч рублей, составляет 12 процентов. Примечательно, что из них восемь процентов отложили на отдых более 200 тысяч рублей.

© AP Photo / Amr Nabil Велосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, Франция © AP Photo / Amr Nabil Велосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, Франция

Самыми популярными зарубежными направлениями по количеству бронирований на 5-11 марта 2020 года стали Париж, Варшава, Берлин, Барселона и Прага.