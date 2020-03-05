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Туризм
2020-03-05T13:12+0300
https://ria.ru/20200305/1568187835.html
Выяснилось, сколько россияне потратят на путешествия на 8 марта
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РИА Новости

Выяснилось, сколько россияне потратят на путешествия на 8 марта

13:12 05.03.2020
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© Depositphotos / Daxiao_Productions Туристы с рюкзаками
Туристы с рюкзаками
© Depositphotos / Daxiao_Productions
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Большинство российских туристов, планирующих путешествовать 8 марта, намерены потратить на поездку не более 50 тысяч рублей, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики сервиса предложили пользователям социальных сетей рассказать, какую сумму они готовы выделить на поездку для двоих в предстоящие праздничные выходные. В опросе приняли участие более трех тысяч респондентов.
Выяснилось, что почти четверть россиян не намерены путешествовать в предстоящие праздники (24 процента).
Уложиться в 50 тысяч решили 53 процента опрошенных. Почти четверть респондентов планируют отдыхать экономно и уложиться в сумму до 10 тысяч рублей. Еще восемь процентов туристов собираются потратить не более 20 тысяч рублей. Каждый десятый опрошенный спланировал поездку стоимостью до 30 тысяч рублей, а 11 процентов потратят от 30 до 50 тысяч рублей.
Столько же респондентов рассказали, что предстоящее путешествие обойдется им в 50 – 100 тысяч рублей.
Доля опрошенных, готовых потратить на поездку более 100 тысяч рублей, составляет 12 процентов. Примечательно, что из них восемь процентов отложили на отдых более 200 тысяч рублей.
© AP Photo / Amr NabilВелосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, Франция
Велосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, Франция
© AP Photo / Amr Nabil
Велосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, Франция
Самыми популярными зарубежными направлениями по количеству бронирований на 5-11 марта 2020 года стали Париж, Варшава, Берлин, Барселона и Прага.
Самыми востребованными внутрироссийскими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Ялта.
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