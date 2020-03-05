Более 85 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта

"На вчерашний день более 101 тысячи готовых пакетов документов были переданы в подразделения миграционной службы РФ. Сейчас они обрабатываются и процесс получения ни останавливается ни на день. В отношении 85,3 тысячи жителей республики уже были приняты положительные решения, и они уже получили гражданство Российской Федерации", - сообщил Корнет.