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Более 85 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
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РИА Новости

Более 85 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта

12:50 05.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Более 85 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики получили российские паспорта по упрощенной схеме, заявил РИА Новости министр внутренних дел Игорь Корнет.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что более 55 тысяч жителей ЛНР получили российское гражданство по упрощенной схеме в 2019 году.
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"На вчерашний день более 101 тысячи готовых пакетов документов были переданы в подразделения миграционной службы РФ. Сейчас они обрабатываются и процесс получения ни останавливается ни на день. В отношении 85,3 тысячи жителей республики уже были приняты положительные решения, и они уже получили гражданство Российской Федерации", - сообщил Корнет.
Министр уточнил, что ежедневно на территорию России для получения паспортов РФ выезжают порядка 500 человек.
"Чуть более 15 тысяч граждан ожидают решения по поданным ими документам. Я уверен, что этот процесс не затянется. В ближайшее время будет положительный результат и люди станут гражданами Российской Федерации", - заявил глава ведомства.
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