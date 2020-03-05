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2020-03-05T13:14+0300
https://ria.ru/20200305/1568187048.html
Фальков рассказал о помощи вузам в выходе из инерционного режима
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РИА Новости

Фальков рассказал о помощи вузам в выходе из инерционного режима

12:41 05.03.2020 (обновлено: 13:14 05.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Выйти из инерционного режима российским вузам поможет создание при них наблюдательных советов и разработка подлинных программ развития, которым университеты действительно будут следовать, рассказал в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Ранее в пресс-службе Минобрнауки РИА Новости сообщили, что наблюдательные советы высших учебных заведений, которые сейчас определяют в основном имущественные и организационные вопросы, могут получить возможность влиять на стратегию вузов, министерство разрабатывает соответствующий законопроект.
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Как пояснил министр, вузы важны не только для студентов и преподавателей, но также и для локальных сообществ регионов и работодателей, которые хотят, чтобы качество образования было высоким, а выпускники приходили на производство и давали хороший результат без лишней адаптации. И мнения всех надо учесть при управлении университетом, подчеркнул Фальков.
Он добавил, что сейчас чуть больше 30 вузов управляются через наблюдательные советы, в которые входят представители региона, индустрии, федерального центра, представители целых отраслей.
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"Для выхода из инерционного режима есть два направления. Первое — это изменение системы управления вуза и создание наблюдательных советов, чтобы как можно больше заинтересованных в его развитии участников могли оказывать влияние. А второе — это наличие подлинных программ развития", - рассказал Фальков.
Он отметил, что сегодня нет ни одного вуза, у которого не было бы стратегии, концепции или программы развития. Вопрос, по мнению министра, состоит в том, является ли такая программа подлинной, следует ли ей коллектив вуза, его руководство, обеспечена ли она ресурсами, принята ли она с учетом мнения ключевых работодателей и региона.
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Фальков добавил, что министерство сейчас разворачивает работу по анализу того, у какого количества вузов есть такая программа развития. Он также напомнил, что есть две действующие программы — повышения конкурентоспособности российских вузов и программа опорных университетов.
"Эти программы будут, с одной стороны, расширены, с другой стороны, они будут перезапущены – частично поменяются правила, формат оценки работы с вузами, ресурсное наполнение. Первостепенное внимание будет уделено стратегиям развития вузов и модели, по которой они управляются", - заявил министр.
Читайте полный текст интервью >>
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - ОбществоОбщество
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