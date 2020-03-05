Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T13:07+0300
https://ria.ru/20200305/1568186717.html
Фальков рассказал, кто лучше справляется с управленческими задачами
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564484423_0:191:2948:1849_1036x0_80_0_0_871c5490de114b5593648331cf643346.jpg
РИА Новости

Фальков рассказал, кто лучше справляется с управленческими задачами

12:33 05.03.2020 (обновлено: 13:07 05.03.2020)
130
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью РИА Новости рассказал, что среди ректоров более 250 вузов, подведомственных министерству, только 61 ректор - женщина, что менее 30%, однако с работой они во многих случая справляются даже лучше мужчин.
"Надо признать, что две трети ректоров, если не больше, — это мужчины. Если брать университеты, то из 252 ректоров 61 - женщина. Это менее 30%", - рассказал Фальков.
Он отметил, что причин этому может быть много, "так исторически во многом сложилось". Министр также уточнил, что количество женщин во главе вузов не уменьшается.
"Полного гендерного равенства пока нет, но в последнее время достаточно много женщин приходят в администрирование университетами, что вполне объяснимо. Женщины во многих случаях даже лучше справляются с управленческими задачами, чем мужчины", - добавил Фальков.
Читайте полный текст интервью >>
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в МИА Россия сегодня
10 февраля, 17:21
Фальков рассказал, как вовлечь студентов в учебу
400011
Обсудить 1
РоссияВалерий ФальковОбщество
Рекомендуем
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков рассказал о помощи вузам в выходе из инерционного режима
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
Лента новостейМолния