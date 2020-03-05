Фальков рассказал, кто лучше справляется с управленческими задачами

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью РИА Новости рассказал, что среди ректоров более 250 вузов, подведомственных министерству, только 61 ректор - женщина, что менее 30%, однако с работой они во многих случая справляются даже лучше мужчин.

"Надо признать, что две трети ректоров, если не больше, — это мужчины. Если брать университеты, то из 252 ректоров 61 - женщина. Это менее 30%", - рассказал Фальков.

Он отметил, что причин этому может быть много, "так исторически во многом сложилось". Министр также уточнил, что количество женщин во главе вузов не уменьшается.