Фальков рассказал, кто лучше справляется с управленческими задачами

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью РИА Новости рассказал, что среди ректоров более 250 вузов, подведомственных министерству, только 61 ректор - женщина, что менее 30%, однако с работой они во многих случая справляются даже лучше мужчин.
"Надо признать, что две трети ректоров, если не больше, — это мужчины. Если брать университеты, то из 252 ректоров 61 - женщина. Это менее 30%", - рассказал Фальков.
Он отметил, что причин этому может быть много, "так исторически во многом сложилось". Министр также уточнил, что количество женщин во главе вузов не уменьшается.
"Полного гендерного равенства пока нет, но в последнее время достаточно много женщин приходят в администрирование университетами, что вполне объяснимо. Женщины во многих случаях даже лучше справляются с управленческими задачами, чем мужчины", - добавил Фальков.
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