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Путин встретится с главами фракций и Володиным
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РИА Новости

Путин встретится с главами фракций и Володиным

12:27 05.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг перед совещанием с главами думских фракций по поправкам в Конституцию РФ встретится по отдельности с главами фракций и, возможно, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У президента состоится уже вечером, скорее всего, достаточно поздно вечером, встреча с руководителями фракций Государственной думы Федерального собрания России. И в преддверии этой встречи мы не исключаем, что Путин по отдельности пообщается с Зюгановым, с Жириновским, с Мироновым, наверное, со спикером Госдумы Володиным", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:19
Путин проведет международный телефонный разговор
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РоссияКонституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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