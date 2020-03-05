Путин встретится с главами фракций и Володиным

"У президента состоится уже вечером, скорее всего, достаточно поздно вечером, встреча с руководителями фракций Государственной думы Федерального собрания России. И в преддверии этой встречи мы не исключаем, что Путин по отдельности пообщается с Зюгановым, с Жириновским, с Мироновым, наверное, со спикером Госдумы Володиным", - сказал Песков.