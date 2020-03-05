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Средняя температура за зиму в Москве впервые оказалась выше нуля
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РИА Новости

Средняя температура за зиму в Москве впервые оказалась выше нуля

12:25 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Москве впервые за историю метеорологических наблюдений была зафиксирована положительная средняя температура зимой, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Впервые за всю историю метеорологических наблюдений зимняя температура в Москве оказалась положительной", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Теплая погода в Москве
4 марта, 13:25
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Он уточнил, что средняя зимняя температура составила 0,3 градуса. По словам метеоролога, средняя температура таким образом на три градуса превысила рекорд, установленный в 1966-1967 годах.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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