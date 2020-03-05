Средняя температура за зиму в Москве впервые оказалась выше нуля

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Москве впервые за историю метеорологических наблюдений была зафиксирована положительная средняя температура зимой, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Впервые за всю историю метеорологических наблюдений зимняя температура в Москве оказалась положительной", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Он уточнил, что средняя зимняя температура составила 0,3 градуса. По словам метеоролога, средняя температура таким образом на три градуса превысила рекорд, установленный в 1966-1967 годах.