Средняя температура за зиму в Москве впервые оказалась выше нуля

"Впервые за всю историю метеорологических наблюдений зимняя температура в Москве оказалась положительной", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.

В Москве рассказали о последствиях аномально теплой погоды

В Москве рассказали о последствиях аномально теплой погоды

Он уточнил, что средняя зимняя температура составила 0,3 градуса. По словам метеоролога, средняя температура таким образом на три градуса превысила рекорд, установленный в 1966-1967 годах.