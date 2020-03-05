В Финляндии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 5 мар - РИА Новости. Пять новых случаев Пять новых случаев коронавируса выявлены в Финляндии : три в столичном медицинском округе, один в регионе Пирканмаа, один в регионе Хяме, сообщают власти регионов.

"Все инфицированные люди находятся в хорошем состоянии. Они были проинструктированы оставаться дома в изоляции", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалась о семи случаях коронавируса в Финляндии. Таким образом, в настоящее время их зарегистрировано 12.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19