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Вылетевшего в Москву Эрдогана сопровождают первые лица страны
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РИА Новости

Вылетевшего в Москву Эрдогана сопровождают первые лица страны

12:03 05.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Президента Турции Тайипа Эрдогана, который вылетел в четверг с визитом в Москву, сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан, передает агентство Anadolu.
В четверг в Москве пройдут переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по сирийскому Идлибу.
Ситуация там обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Запрещенные в России террористические организации
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РоссияБерат АлбайракХулуси АкарХакан ФиданМевлют ЧавушоглуТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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