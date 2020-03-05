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В Исландии зафиксировано 26 случаев заражения COVID-19
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РИА Новости

В Исландии зафиксировано 26 случаев заражения COVID-19

12:02 05.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Исландии зафиксировали 26 случаев заражения новым коронавирусом в стране, следует из заявления Департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 4 марта 2020 года общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исландии составляет 26", - говорится в заявлении.
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Уточняется, что все заболевшие - это исландцы, которые недавно вернулись из поездок по Италии и Австрии.
"Мы следим за теми жителями Исландии, которые прибывают из регионов повышенного риска. Любой, кто прибывает из этих районов, проходит карантин в качестве меры предосторожности", - приводятся в заявлении слова директора службы здравоохранения Алмы Д. Меллер.
В качестве меры предосторожности жителям Исландии, прибывающим из районов с высоким риском заражения, рекомендуется самостоятельно изолироваться в течение 14 дней.
При этом в заявлении отмечается, что на данный момент никаких ограничений для туристов и поездок в Исландию нет.
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