В Исландии зафиксировано 26 случаев заражения COVID-19

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Власти Исландии зафиксировали 26 случаев заражения новым коронавирусом в стране, следует из заявления Департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 4 марта 2020 года общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исландии составляет 26", - говорится в заявлении.

Уточняется, что все заболевшие - это исландцы, которые недавно вернулись из поездок по Италии и Австрии.

"Мы следим за теми жителями Исландии, которые прибывают из регионов повышенного риска. Любой, кто прибывает из этих районов, проходит карантин в качестве меры предосторожности", - приводятся в заявлении слова директора службы здравоохранения Алмы Д. Меллер.

В качестве меры предосторожности жителям Исландии, прибывающим из районов с высоким риском заражения, рекомендуется самостоятельно изолироваться в течение 14 дней.