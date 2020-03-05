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2020-03-05T11:55+0300
https://ria.ru/20200305/1568184205.html
Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма "Хищные птицы"
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РИА Новости

Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма "Хищные птицы"

11:55 05.03.2020
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© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette BariusФильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Фильм Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius
Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Роскомнадзор направил владельцам сайтов требования об удалении пиратских копий фильма "Хищные птицы", сообщает пресс-служба ведомства.
"На основании определения Мосгорсуда и заявлений правообладателя Warner Bros., владельцам интернет-ресурсов направлены требования об ограничении доступа к нелегальным копиям зарубежного фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". В случае несоблюдения требований, указанных в уведомлении, доступ к ним будет ограничен операторами связи на территории России", - говорится в пресс-релизе.
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Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность, как напомнили в пресс-службе, дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому ресурсу.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
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