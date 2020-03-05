Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма "Хищные птицы"

"На основании определения Мосгорсуда и заявлений правообладателя Warner Bros., владельцам интернет-ресурсов направлены требования об ограничении доступа к нелегальным копиям зарубежного фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". В случае несоблюдения требований, указанных в уведомлении, доступ к ним будет ограничен операторами связи на территории России", - говорится в пресс-релизе.

Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность, как напомнили в пресс-службе, дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому ресурсу.