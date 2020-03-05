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Депутат Госдумы прокомментировал идею новой системы оплаты больничных
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РИА Новости

Депутат Госдумы прокомментировал идею новой системы оплаты больничных

11:52 05.03.2020 (обновлено: 13:56 05.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новая система оплаты больничных и декретных отпусков могла бы помочь россиянам, сталкивающимся с недобросовестными работодателями, однако эту инициативу необходимо проработать, чтобы обеспечить гражданам положенные выплаты оперативно и без бюрократических проволочек, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в России планируется изменить систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков: с 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Такой законопроект, по данным издания, разрабатывает Минтруд России.
"Если менять, то менять только для того, чтобы можно было оперативно и удобно получить положенные социальные выплаты, компенсации и не иметь возможность (для работодателя) злоупотреблять, задерживать выплаты... (В таком случае это стало бы инструментом) против недобросовестных работодателей и против тех, у кого не хватает оборотных средств для того, чтобы сначала выплатить, а потом получить компенсацию от фонда", - сказал Нилов РИА Новости.
Он подчеркнул, что однозначной позиции у него по предполагаемым изменениям пока нет, так как необходимо дождаться текста самого законопроекта.
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"Есть примеры и положительные, и отрицательные. Поэтому сегодня, если предлагают систему изменить, мы должны понимать, как она будет работать. Пока не будет текста закона, и пока не будет ответов на все вопросы, принять решение - правильным путём идём или неправильным, - я не могу", - сказал глава комитета.
При этом, подчеркнул депутат, главной задачей в случае изменений должно стать обеспечение возможности для граждан оперативно, без проволочек и бюрократических загвоздок получить положенные выплаты.
"Если предлагают эту систему скорректировать, чтобы работник напрямую взаимодействовал с ФСС, надо понять, каким образом фонд будет средства рассчитывать и перечислять, и куда подавать соответствующие документы", - добавил парламентарий.
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Ярослав НиловГосдума РФОбществоПолитика
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