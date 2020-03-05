Депутат Госдумы прокомментировал идею новой системы оплаты больничных

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новая система оплаты больничных и декретных отпусков могла бы помочь россиянам, сталкивающимся с недобросовестными работодателями, однако эту инициативу необходимо проработать, чтобы обеспечить гражданам положенные выплаты оперативно и без бюрократических проволочек, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Новая система оплаты больничных и декретных отпусков могла бы помочь россиянам, сталкивающимся с недобросовестными работодателями, однако эту инициативу необходимо проработать, чтобы обеспечить гражданам положенные выплаты оперативно и без бюрократических проволочек, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России планируется изменить систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков: с 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Такой законопроект, по данным издания, разрабатывает Минтруд России

"Если менять, то менять только для того, чтобы можно было оперативно и удобно получить положенные социальные выплаты, компенсации и не иметь возможность (для работодателя) злоупотреблять, задерживать выплаты... (В таком случае это стало бы инструментом) против недобросовестных работодателей и против тех, у кого не хватает оборотных средств для того, чтобы сначала выплатить, а потом получить компенсацию от фонда", - сказал Нилов РИА Новости.

Он подчеркнул, что однозначной позиции у него по предполагаемым изменениям пока нет, так как необходимо дождаться текста самого законопроекта.

"Есть примеры и положительные, и отрицательные. Поэтому сегодня, если предлагают систему изменить, мы должны понимать, как она будет работать. Пока не будет текста закона, и пока не будет ответов на все вопросы, принять решение - правильным путём идём или неправильным, - я не могу", - сказал глава комитета.

При этом, подчеркнул депутат, главной задачей в случае изменений должно стать обеспечение возможности для граждан оперативно, без проволочек и бюрократических загвоздок получить положенные выплаты.