"Спектр-РГ" отсканировал треть всего неба

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российская орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" с установленным на ее борту немецким рентгеновским телескопом eROSITA завершила очередной этап своей космической миссии — составления полной рентгеновской карты неба. На сегодняшний день съемкой покрыта уже одна треть всего неба. Сообщение об этом Российская орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" с установленным на ее борту немецким рентгеновским телескопом eROSITA завершила очередной этап своей космической миссии — составления полной рентгеновской карты неба. На сегодняшний день съемкой покрыта уже одна треть всего неба. Сообщение об этом размещено на сайте Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

Космический аппарат "Спектр-РГ", разработанный в АО "НПО Лавочкина" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: российским ART-XC и немецким eROSITA. Основная цель миссии — построение карты всего неба в мягком (0,3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью. До этого единственная в мире полная рентгеновская карта неба была получена в далеком 1990 году немецким спутником ROSAT, но детальность ее была значительно ниже.

Обсерватория должна проработать в космосе не менее 6,5 лет. Каждый день она добавляет на карту неба полоску шириной 1 градус. К середине июня 2020 года все небо будет покрыто целиком, а через четыре года каждый участок неба будет покрыт 8 раз, что увеличит чувствительность обзора в рекордные 20–30 раз по сравнению с существующей.

Оси телескопов обсерватории описывают большие круги на небе, проходящие через северный и южный полюса эклиптики. Обработку результатов съемки в оперативном режиме осуществляют: одной стороны неба — астрономы ИКИ РАН, другой — ученые германского Института внеземной физики Общества имени Макса Планка.

Количество зарегистрированных рентгеновских источников на российской половине карты (16,7 процентов всего неба) превышает 95 000. Это в шесть раз больше, чем на карте 1990 года. Зарегистрированное количество источников соответствует предсказаниям ученых.

На рисунке видно, что самая длительная экспозиция и плотность источников на квадратный градус набираются в районе полюсов эклиптики (на рисунке показан северный полюс), где пересекаются все сканы неба. Появление темной полосы на изображении рентгеновского неба связано с поглощением мягких рентгеновских лучей газом и пылью в плоскости нашей Галактики.

Разрешение карты всего неба, показанной на рисунке, не позволяет увидеть на нем отдельные источники. Для иллюстрации возможностей телескопа на отдельных врезках показаны небольшие участки неба с лучшим разрешением. На врезке слева показано "богатое" скопление галактик А 426, справа — ярчайший остаток вспышки сверхновой звезды Cas А в созвездии Кассиопеи. Каждое из этих изображения получено за 5-минутную экспозицию.