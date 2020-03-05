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2020-03-05T11:43+0300
https://ria.ru/20200305/1568183541.html
Мишустин рассказал о средствах на увеличение оплаты труда медиков
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РИА Новости

Мишустин рассказал о средствах на увеличение оплаты труда медиков

11:43 05.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 18 миллиардов рублей на увеличение фондов оплаты труда медиков, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кабмин на заседании в четверг планировал обсудить выделение региональным больницам денег на зарплату врачей и среднего медперсонала.  Деньги будут направлены из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
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"Важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене здравоохранения, сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной вне зависимости от места жительства  человека. Поэтому правительство выделит более 18 миллиардов рублей на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов", - сказал Мишустин, открывая заседание.
Кроме этого, по его словам, свыше 1 миллиарда рублей  из бюджета ФОМС будет направлено  на выплаты "стимулирующего характера" медработникам в регионах - за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медосмотров граждан.
"Наша основная цель - добиться ранней диагностики рака", - пояснил председатель правительства.
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РоссияМихаил МишустинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФПравительство РФОбщество
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