Мишустин рассказал о средствах на увеличение оплаты труда медиков

"Важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене здравоохранения, сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной вне зависимости от места жительства человека. Поэтому правительство выделит более 18 миллиардов рублей на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов", - сказал Мишустин, открывая заседание.

Кроме этого, по его словам, свыше 1 миллиарда рублей из бюджета ФОМС будет направлено на выплаты "стимулирующего характера" медработникам в регионах - за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медосмотров граждан.