Эксперт сравнил адресную поддержку и выравнивание энерготарифов

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Инициатива о выравнивании тарифов на электроэнергию в стране пока вызывает большое количество вопросов, но если речь идет о населении, то более эффективным была бы адресная поддержка, заявил РИА Новости руководитель направления "Электроэнергетика" центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Инициатива о выравнивании тарифов на электроэнергию в стране пока вызывает большое количество вопросов, но если речь идет о населении, то более эффективным была бы адресная поддержка, заявил РИА Новости руководитель направления "Электроэнергетика" центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Алексей Хохлов

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика, и отметила, что в ряде регионов тарифы в несколько раз больше, чем в соседних субъектах РФ. В компании "Россети" после этого заявили, что выступают за выравнивание сетевых энерготарифов в регионах.

Но пока открыт вопрос, речь идет о тарифах для населения или бизнеса, указывает эксперт. "В первом случае (только население) предложенный подход представляется не очень эффективным – думаю, что более эффективным, хотя и более сложным, было бы создание механизма фокусной и адресной поддержки наиболее незащищенных слоев населения, а не всех жителей региона", - сказал Хохлов.

Если же инициатива касается и населения, и бизнеса, то, по словам эксперта, также возникают сомнения в эффективности предложений. "Сначала следует детально проанализировать опыт дотирования стоимости электроэнергии на всей территории Дальнего Востока за счет других регионов и полученный от этого эффект", - поясняет Хохлов.

Второй открытый вопрос – кто возьмёт на себя дополнительную финансовую нагрузку, чтобы снизить ее для части регионов страны с тарифами выше среднего. По словам эксперта, если будет наращивание перекрестного субсидирования, то это противоречить предыдущим заявлениям государства об отходе от "перекрёстки" и приведет к ухудшению условий для бизнеса в отдельных регионах.