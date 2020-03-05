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Эксперт сравнил адресную поддержку и выравнивание энерготарифов
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РИА Новости

Эксперт сравнил адресную поддержку и выравнивание энерготарифов

11:39 05.03.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовЭлектросчетчик
Электросчетчик
© РИА Новости / Антон Денисов
Электросчетчик. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Инициатива о выравнивании тарифов на электроэнергию в стране пока вызывает большое количество вопросов, но если речь идет о населении, то более эффективным была бы адресная поддержка, заявил РИА Новости руководитель направления "Электроэнергетика" центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Алексей Хохлов.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика, и отметила, что в ряде регионов тарифы в несколько раз больше, чем в соседних субъектах РФ. В компании "Россети" после этого заявили, что выступают за выравнивание сетевых энерготарифов в регионах.
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Но пока открыт вопрос, речь идет о тарифах для населения или бизнеса, указывает эксперт. "В первом случае (только население) предложенный подход представляется не очень эффективным – думаю, что более эффективным, хотя и более сложным, было бы создание механизма фокусной и адресной поддержки наиболее незащищенных слоев населения, а не всех жителей региона", - сказал Хохлов.
Если же инициатива касается и населения, и бизнеса, то, по словам эксперта, также возникают сомнения в эффективности предложений. "Сначала следует детально проанализировать опыт дотирования стоимости электроэнергии на всей территории Дальнего Востока за счет других регионов и полученный от этого эффект", - поясняет Хохлов.
Второй открытый вопрос – кто возьмёт на себя дополнительную финансовую нагрузку, чтобы снизить ее для части регионов страны с тарифами выше среднего. По словам эксперта, если будет наращивание перекрестного субсидирования, то это противоречить предыдущим заявлениям государства об отходе от "перекрёстки" и приведет к ухудшению условий для бизнеса в отдельных регионах.
"То есть, таким образом мы можем в одних регионах существенного роста экономической активности не получить (несмотря на снижение тарифов), а в других получим снижение этой самой активности из-за повышения там тарифов для предприятий. Реализация предложения может быть также профинансирована за счёт субсидий из федерального бюджета, но ранее государство на такие шаги не решалось", - заключил Хохлов.
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РоссияАлексей ХохловДальний ВостокВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЭкономика
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