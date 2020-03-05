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Планировавший посадку в Ростове-на-Дону самолет продолжил полет
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РИА Новости

Планировавший посадку в Ростове-на-Дону самолет продолжил полет

11:36 05.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет Санкт-ПетербургСимферополь, планировавший вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, продолжил полет к месту назначения, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
"По решению авиакомпании самолет Санкт-Петербург – Симферополь продолжил рейс по маршруту", - сказал собеседник, уточнив, что ранее самолет уже начал снижение для вынужденной посадки в аэропорту Ростова.
Осведомленный источник сообщил агентству, что причиной стало анонимное сообщение о "минировании".
На этой неделе несколько самолетов уже меняли курс по аналогичной причине, ни в одном случае угрозы не подтвердились. Является ли это часть масштабной кампании "почтовых террористов", которые с осени тысячами рассылают письма о якобы заложенных бомбах, неясно.
Волна "минирований" в разных городах России затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании": Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
Самолет заходит на посадку
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СимферопольРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургПроисшествия
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