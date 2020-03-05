Греф раскритиковал высшее образование в России

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава Сбербанка Глава Сбербанка Герман Греф считает уровень высшего образования в России недостаточным.

"Я думаю, что у нас очень низкий уровень высшего образования. Если в сотне лучших университетов нет ни одного российского, то о чем дальше говорить?" — заявил он журналистам.

По его словам, у этого много причин — девяностые годы, отсутствие финансирования. "Но тем не менее это проблема в первую очередь управленцев — в правительстве, ректоров вузов, по всей вертикали", — добавил глава Сбербанка

Эта проблема, пояснил он, обусловлена неэффективностью модели управления в образовании, из-за чего российские вузы не смогли вовремя адаптироваться к изменениям, которые произошли в мире. При этом, добавил Греф, банк готов предоставить самые лучшие практики для подготовки управленцев в образовании.

Однако уровень школьного образования в России значительно лучше, уверен глава Сбербанка.

"Мы не такие плохие в школьном образовании, как в высшем образовании. <...> Когда ругаем нашу школу — мы ругаем больше всего неготовность нашу к тем вызовам, которые сегодня ставит XXI век. Эта проблема не решена нигде в мире, весь мир сейчас находится в поиске", — считает он.