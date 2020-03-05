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2020-03-05T13:49+0300
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Греф раскритиковал высшее образование в России
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РИА Новости

Греф раскритиковал высшее образование в России

11:34 05.03.2020 (обновлено: 13:49 05.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает уровень высшего образования в России недостаточным.
"Я думаю, что у нас очень низкий уровень высшего образования. Если в сотне лучших университетов нет ни одного российского, то о чем дальше говорить?" — заявил он журналистам.
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По его словам, у этого много причин — девяностые годы, отсутствие финансирования. "Но тем не менее это проблема в первую очередь управленцев — в правительстве, ректоров вузов, по всей вертикали", — добавил глава Сбербанка.
Эта проблема, пояснил он, обусловлена неэффективностью модели управления в образовании, из-за чего российские вузы не смогли вовремя адаптироваться к изменениям, которые произошли в мире. При этом, добавил Греф, банк готов предоставить самые лучшие практики для подготовки управленцев в образовании.
Однако уровень школьного образования в России значительно лучше, уверен глава Сбербанка.
"Мы не такие плохие в школьном образовании, как в высшем образовании. <...> Когда ругаем нашу школу — мы ругаем больше всего неготовность нашу к тем вызовам, которые сегодня ставит XXI век. Эта проблема не решена нигде в мире, весь мир сейчас находится в поиске", — считает он.
В январе прошлого года глава Сбербанка заявлял, что ректоров государственных вузов нужно выводить из "зоны комфорта", поскольку в России есть проблема с кадровым обеспечением — система образования не перестроилась и образовательные учреждения не готовят нужных рынку специалистов.
Константин Арановский
14 октября 2019, 11:06
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
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Популярные комментарии
Да будет известно Грефу, что в СССР не было любимого дитяти Грефа - "искусственного интеллекта", а высшее образование было лучшим в мире.
5 марта, 11:38
Владимир Белогорский
93121011
А Греф у нас что ответственный за высшее образование?
5 марта, 11:38
Д Денис Хорошев
661020017
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