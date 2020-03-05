Мишустин рассказал о выплатах к 75-летию Победы

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Около миллиона ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, их вдов и бывших узников концлагерей получат единовременную выплату в этом году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства он напомнил, что в начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате определенным категориям граждан, в первую очередь ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны.
"И сегодня мы выделим эти средства. Я напомню, что единовременную выплату получат около одного миллиона наших граждан: по 75 тысяч - это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие малолетние узники концлагерей и по 50 тысяч рублей - это труженики тыла и бывшие взрослые узники концлагерей", - сказал Мишустин.