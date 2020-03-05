Мишустин рассказал о выплатах к 75-летию Победы

"И сегодня мы выделим эти средства. Я напомню, что единовременную выплату получат около одного миллиона наших граждан: по 75 тысяч - это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие малолетние узники концлагерей и по 50 тысяч рублей - это труженики тыла и бывшие взрослые узники концлагерей", - сказал Мишустин.