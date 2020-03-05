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75 лет Великой Победы
2020-03-05T17:18+0300
https://ria.ru/20200305/1568182820.html
Мишустин рассказал о выплатах к 75-летию Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565003941_0:150:3011:1844_1036x0_80_0_0_8308482e351e9e9bfd924d164a05fb29.jpg
РИА Новости

Мишустин рассказал о выплатах к 75-летию Победы

11:34 05.03.2020 (обновлено: 17:18 05.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Около миллиона ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, их вдов и бывших узников концлагерей получат единовременную выплату в этом году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства он напомнил, что в начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате определенным категориям граждан, в первую очередь ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны.
"И сегодня мы выделим эти средства. Я напомню, что единовременную выплату получат около одного миллиона наших граждан: по 75 тысяч - это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие малолетние узники концлагерей и по 50 тысяч рублей - это труженики тыла и бывшие взрослые узники концлагерей", - сказал Мишустин.
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
4 марта, 16:3175 лет Великой Победы
Глава Пенсионного фонда рассказал о выплатах к 75-летию Победы
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Михаил МишустинВладимир ПутинОбщество
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