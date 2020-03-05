В Якутске проверяют на коронавирус женщину и ребенка

ЯКУТСК, 5 мар – РИА Новости. Ребенка и его маму, прилетевшую недавно из Ребенка и его маму, прилетевшую недавно из Южной Кореи , госпитализировали в Якутске с подозрением на коронавирус , сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В четверг в детскую поликлинику Якутской городской больницы №2 обратилась женщина с ребенком, у которого признаки ОРВИ. Она рассказала, что с признаками ОРВИ улетела в Южную Корею, когда прилетела, симптомы не прошли.

Врачами было принято решение о направлении пациента на осмотр инфекционистом.

"В настоящее время ребенок с мамой находятся в Детской инфекционной клинической больнице. У ребенка и мамы взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что санитарно-эпидемиологическая ситуация - на особом контроле Минздрава и Роспотребнадзора, случаев заболевания коронавирусом в Якутске официально не зарегистрировано.