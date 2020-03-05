Министр просвещения рассказал, зачем нужны школьные экзамены

"Я немного уточню, я думаю, что Герман Оскарович (Греф - ред.) тоже добавит, мы все прекрасно понимаем, что система оценивания нужна. Речь шла о том, что если есть объективная система оценки прогресса ученика, его достижений, то мы понимаем этот процесс, мы понимаем, какой будет результат, но сегодня эта система пока не выстроена, поэтому есть экзамены, которые оценивают результат, вот о чем шла речь", - пояснил Кравцов.