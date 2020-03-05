Министр просвещения рассказал, зачем нужны школьные экзамены

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Школьные экзамены нельзя отменить, пока не будет выстроена полностью объективная система оценки прогресса ученика, показывающая, какой по итогу будет результат, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В ходе общения с журналистами по итогу встречи с Кравцовым глава Сбербанка Герман Греф снова озвучил свою позицию о необходимости отказа от экзаменов.
"Я немного уточню, я думаю, что Герман Оскарович (Греф - ред.) тоже добавит, мы все прекрасно понимаем, что система оценивания нужна. Речь шла о том, что если есть объективная система оценки прогресса ученика, его достижений, то мы понимаем этот процесс, мы понимаем, какой будет результат, но сегодня эта система пока не выстроена, поэтому есть экзамены, которые оценивают результат, вот о чем шла речь", - пояснил Кравцов.
Греф уточнил, что отменить экзамены нельзя, но их нужно заменить. По его словам, Сбербанком разрабатывается платформа для школ, которая даст возможность уйти от экзаменов, "потому что мы будем перманентно понимать трек, движение каждого ученика в каждый момент времени". По мнению Грефа, такая система будет прозрачна для самого ученика, для его родителей и учителей.
Ранее Греф на Восточном экономическом форуме заявил, что процесс оценивания и экзамены убивают у школьников желание учиться, создавая "людей с инвалидностью", которые готовы работать только в условиях предстоящей оценки, поэтому необходимо "убить экзамены".