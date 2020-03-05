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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T11:08+0300
https://ria.ru/20200305/1568181295.html
Эксперт оценил поддержку в Турции действий Эрдогана в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566097080_0:99:3072:1827_1036x0_80_0_0_15a07e82ffb3d2d60d493ca39b97a143.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил поддержку в Турции действий Эрдогана в Сирии

11:08 05.03.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Действия президента Турции Тайипа Эрдогана в Сирии поддерживаются большинством в турецком парламенте и значительным количеством избирателей, обвинения со стороны оппозиции в парламенте осторожные и не могут повлиять на политику президента, считает директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.
Ранее в среду в турецком парламенте во время обсуждения действий Турции в Сирии вспыхнула драка после обвинения замглавы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Энгина Озкоча в адрес президента страны Тайипа Эрдогана.
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"Недовольство, конечно, в Турции есть этим вторжением и тем, что на это нужно, во-первых, тратить деньги, что всегда болезненно для любого парламента. Во-вторых, Турция несет хотя и в общем незначительные по сравнению с сирийской армией, но потери, потому что сирийская армия практически не наносит ударов по турецкой территории, по дислокации турецких войск и так далее, она сопротивление организовала только на своей территории. Турки же фактически ведут откровенную агрессию", - сказал РИА Новости эксперт.
Он отметил, что "это не смущает большинство турецкого парламента и не смущает турецкую публику, сторонников Эрдогана", достаточное количество избирателей поддерживают действия президента.
"Оппозиция достаточно робко возражает, Эрдогана обвинил всего лишь один оппозиционер от Народно-республиканской партии. Обвинил в том, что он не уважает турецких солдат и так далее. То есть там обвинения сами по себе довольно осторожные. Его слова все равно Эрдоган счел оскорбительными, обвинил оппозицию в предательстве, потому что все, чего хочет Эрдоган – это желания родины", - высказал мнение эксперт.
По словам Надеин-Раевского, парламент в Турции мало что решает. "В этой стране все решает президент, в соответствии с конституционными изменениями парламент влияет только финансово, может какие-то принимать решения. Так Эрдоган снял все, что может ограничивать абсолютную власть президента, это власть на уровне султана в Османской империи… Так что в этих условиях считать, что это явление может оказать какую-то роль на решение Эрдогана, просто несерьезно", - сказал он.
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Надеин-Раевский также отметил, что предстоящие в четверг переговоры Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб будут очень тяжелыми.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Со щитом или на щите: как сирийская армия отстояла Саракиб
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияВиктор Надеин-РаевскийВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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