В Ростове-на-Дону экстренно садится самолет из-за "минирования"

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Пассажирский самолет незапланированно приземлится в Ростове-на-Дону из-за анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости осведомленный источник.
"Рейс из Петербурга в Крым будет садиться в Ростове-на-Дону", - сказал источник, уточнив, что причиной стало анонимное сообщение о "минировании".
На этой неделе несколько самолетов уже меняли курс по аналогичной причине, ни в одном случае угрозы не подтвердились. Является ли это часть масштабной кампании "почтовых террористов", которые с осени тысячами рассылают письма о якобы заложенных бомбах, неясно.
Волна "минирований" в разных городах России затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании": Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.