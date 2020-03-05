В Ростове-на-Дону экстренно садится самолет из-за "минирования"

На этой неделе несколько самолетов уже меняли курс по аналогичной причине, ни в одном случае угрозы не подтвердились. Является ли это часть масштабной кампании "почтовых террористов", которые с осени тысячами рассылают письма о якобы заложенных бомбах, неясно.