Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T10:52+0300
https://ria.ru/20200305/1568180358.html
В Марий Эл после нахождения тела младенца возбудили дело
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1036x0_80_0_0_08e30c54321bf07ed7e26ccdf02a44de.jpg
РИА Новости

В Марий Эл после нахождения тела младенца возбудили дело

10:52 05.03.2020
280
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Следователи в Марий Эл возбудили уголовное дело по факту нахождения тела новорожденного в Йошкар-Оле, сообщается на сайте СУСК РФ по республике.
Ранее сообщалось, что тело новорожденного обнаружили на улице в Йошкар-Оле вечером во вторник. По данным местных СМИ, останки младенца обнаружил в районе Оршанского тракта местный житель, который гулял на лугах с собакой. Предполагается, что тело лежало на поле с осени.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Клетка для обвиняемых в зале Судогодского районного суда Владимирской области
2 марта, 08:03
Выбросившую младенца в Приморье женщину могут отправить на лечение
020610
Обсудить 0
РоссияРеспублика Марий ЭлЙошкар-ОлаПроисшествия
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи
Источник рассказал о состоянии военных, пострадавших под Мурманском
Эмблема на форме сотрудника полиции
Жителя Ленобласти заподозрили в попытке сжечь жену
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело об убийстве девочки, пропавшей под Костромой
Евгений Колосов
Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
"Известия": тарифы на электроэнергию планируют выравнять в 2021 году
Сотрудник полиции выходит из зала судебных заеданий
Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу
Вячеслав Цеповяз
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Работа высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели вышли на поиски сорвавшегося на Эльбрусе альпиниста
Банки с алкогольными напитками
На московском рынке полиция задержала супругов-бутлегеров
Кадры задержания мужчины, подозреваемого в похищении 8-летней девочки
Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК
Клетка для обвиняемых в зале Судогодского районного суда Владимирской области
Убийца потребовал полмиллиона рублей за пребывание "в клетке"
Автомобиль Следственного комитета РФ
На напавшего на журналиста жителя Кирова завели еще одно дело
Сотрудник дорожно-патрульной службы
На Ямале мальчику, которого переехала машина, подарили игру про ПДД
Женщины устроили дебош в кафе на станции Барабинск из-за запрета пить в нем пиво
Четыре женщины едва не разгромили вокзальное кафе за запрет пить пиво
Медицинские работники в защитных костюмах
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
01:31Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
01:25Бразилия отзывает дипломатов из Венесуэлы
Лента новостейМолния