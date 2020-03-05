В Марий Эл после нахождения тела младенца возбудили дело

Ранее сообщалось, что тело новорожденного обнаружили на улице в Йошкар-Оле вечером во вторник. По данным местных СМИ, останки младенца обнаружил в районе Оршанского тракта местный житель, который гулял на лугах с собакой. Предполагается, что тело лежало на поле с осени.