В Марий Эл после нахождения тела младенца возбудили дело

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Следователи в Марий Эл возбудили уголовное дело по факту нахождения тела новорожденного в Йошкар-Оле, сообщается на сайте СУСК РФ по республике.
Ранее сообщалось, что тело новорожденного обнаружили на улице в Йошкар-Оле вечером во вторник. По данным местных СМИ, останки младенца обнаружил в районе Оршанского тракта местный житель, который гулял на лугах с собакой. Предполагается, что тело лежало на поле с осени.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.