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Жителя Ленобласти заподозрили в попытке сжечь жену
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РИА Новости

Жителя Ленобласти заподозрили в попытке сжечь жену

10:49 05.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области доставили в полицию мужчину, который подозревается в попытке сжечь свою супругу, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
По данным пресс-службы, вечером 4 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Физкультурной в поселке Ермилово мужчина облил керосином и поджёг свою жену. Женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что нападавший ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.
Сотрудник полиции
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"В полицию доставлен гражданин, который, предположительно, облил керосином свою жену, а после поджег в Выборгском районе Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ГУМВДЛенинградская областьПроисшествия
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