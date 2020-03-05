Жителя Ленобласти заподозрили в попытке сжечь жену

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области доставили в полицию мужчину, который подозревается в попытке сжечь свою супругу, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
По данным пресс-службы, вечером 4 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Физкультурной в поселке Ермилово мужчина облил керосином и поджёг свою жену. Женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что нападавший ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.
"В полицию доставлен гражданин, который, предположительно, облил керосином свою жену, а после поджег в Выборгском районе Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.