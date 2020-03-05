Жителя Ленобласти заподозрили в попытке сжечь жену

По данным пресс-службы, вечером 4 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Физкультурной в поселке Ермилово мужчина облил керосином и поджёг свою жену. Женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что нападавший ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.