Эрдоган подал иск к депутату от оппозиции после драки в парламенте

АНКАРА, 5 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск к заместителю главы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Энгину Озкочу, требуя от него компенсации за оскорбление. Об этом заявил адвокат Эрдогана Хюсейн Айдын.
Ранее Озкоч обвинил Эрдогана в использовании слова "kelle" (грубое название мертвого тела), когда тот говорил о погибших турецких военных, а также в предательстве, поскольку, по словам парламентария, дети президента уклонились от службы в армии. Из-за этого заявления в турецком парламенте вспыхнула массовая драка с участием депутатов от правящей Партии справедливости и развития и НРП.
"Мы подали иск о моральной компенсации в размере миллиона лир против Озкоча из-за его грубых и грязных заявлений в отношении нашего президента. Мы также предъявили обвинение в оскорблении президента", — написал Айдын в Twitter.
Как сообщает газета Hurriyet, генпрокуратура Анкары начала против Озкоча расследование по обвинению в оскорблении президента.