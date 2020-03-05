Эрдоган подал иск к депутату от оппозиции после драки в парламенте

Ранее Озкоч обвинил Эрдогана в использовании слова "kelle" (грубое название мертвого тела), когда тот говорил о погибших турецких военных, а также в предательстве, поскольку, по словам парламентария, дети президента уклонились от службы в армии. Из-за этого заявления в турецком парламенте вспыхнула массовая драка с участием депутатов от правящей Партии справедливости и развития и НРП.