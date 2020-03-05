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Эрдоган подал иск к депутату от оппозиции после драки в парламенте
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РИА Новости

Эрдоган подал иск к депутату от оппозиции после драки в парламенте

10:45 05.03.2020 (обновлено: 11:57 05.03.2020)
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© AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск к заместителю главы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Энгину Озкочу, требуя от него компенсации за оскорбление. Об этом заявил адвокат Эрдогана Хюсейн Айдын.
Ранее Озкоч обвинил Эрдогана в использовании слова "kelle" (грубое название мертвого тела), когда тот говорил о погибших турецких военных, а также в предательстве, поскольку, по словам парламентария, дети президента уклонились от службы в армии. Из-за этого заявления в турецком парламенте вспыхнула массовая драка с участием депутатов от правящей Партии справедливости и развития и НРП.
Драка в парламенте Турции 20 февраля 2015
20 февраля 2015, 13:19
Законопроект о безопасности вновь привел к драке в парламенте ТурцииВ результате драки пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы, получив удары по голове церемониальным молотком.
"Мы подали иск о моральной компенсации в размере миллиона лир против Озкоча из-за его грубых и грязных заявлений в отношении нашего президента. Мы также предъявили обвинение в оскорблении президента", — написал Айдын в Twitter.
Как сообщает газета Hurriyet, генпрокуратура Анкары начала против Озкоча расследование по обвинению в оскорблении президента.
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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