В Совфеде оценили идею изменить систему оплаты отпусков и декретов

"Это будет более надежная модель в силу того, что не у всех работодателей всегда четко соблюдается дисциплина исполнения обязанностей по заработной плате и по выплате различных пособий… Повысится надежность выплаты всех тех платежей, которые нужно быстро и четко оформлять перед отпусками и перед выплатой декретных и больничных", — заявил Рязанский.