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В Совфеде оценили идею изменить систему оплаты отпусков и декретов
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РИА Новости

В Совфеде оценили идею изменить систему оплаты отпусков и декретов

10:36 05.03.2020
14451
© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе RT рассказал, что идея изменить систему оплаты отпусков и декретов заслуживает внимания.
Ранее "Известия" сообщили, что Минтруд разрабатывает законопроект о получении работниками всех страховых выплат не от работодателя, а от Фонда социального страхования. Основная цель законопроекта — обеспечение гарантированного получения гражданами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров. Речь идет о выплатах по больничном листу, пособиях по беременности и родам, а также оплате отпуска сверхустановленных ТК 28 дней и погребения.

"Это будет более надежная модель в силу того, что не у всех работодателей всегда четко соблюдается дисциплина исполнения обязанностей по заработной плате и по выплате различных пособий… Повысится надежность выплаты всех тех платежей, которые нужно быстро и четко оформлять перед отпусками и перед выплатой декретных и больничных", — заявил Рязанский.

Руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский на заседании верхней палаты российского парламента
Валерий Рязанский
Он также отметил серьезную репутацию Фонда социального страхования.
По его словам, в последние годы существует тенденция перехода в централизованный вариант, когда выплаты осуществляет федеральный фонд. Ранее только крупные фонды больших городов могли самостоятельно решать проблемы, отметил сенатор. Менее бюджетные фонды, по его словам, находились в зоне риска.
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Здоровье - ОбществоВалерий РязанскийФонд социального страхования РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Совет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
Серьёзная репутация ФСС??!! Это у кого?! Когда больничный оплачивал работодатель, то платили 100% оклада, а теперь через ФСС - не более 16000 рублей - и до свиданья! Это в ЭТОМ жульничестве "репутация"?! У воров и мошенников такая репутация!
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Александр Бауман
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