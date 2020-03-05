В Совфеде оценили идею изменить систему оплаты отпусков и декретов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе RT рассказал, что идея изменить систему оплаты отпусков и декретов заслуживает внимания.
Ранее "Известия" сообщили, что Минтруд разрабатывает законопроект о получении работниками всех страховых выплат не от работодателя, а от Фонда социального страхования. Основная цель законопроекта — обеспечение гарантированного получения гражданами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров. Речь идет о выплатах по больничном листу, пособиях по беременности и родам, а также оплате отпуска сверхустановленных ТК 28 дней и погребения.
"Это будет более надежная модель в силу того, что не у всех работодателей всегда четко соблюдается дисциплина исполнения обязанностей по заработной плате и по выплате различных пособий… Повысится надежность выплаты всех тех платежей, которые нужно быстро и четко оформлять перед отпусками и перед выплатой декретных и больничных", — заявил Рязанский.
Он также отметил серьезную репутацию Фонда социального страхования.
По его словам, в последние годы существует тенденция перехода в централизованный вариант, когда выплаты осуществляет федеральный фонд. Ранее только крупные фонды больших городов могли самостоятельно решать проблемы, отметил сенатор. Менее бюджетные фонды, по его словам, находились в зоне риска.