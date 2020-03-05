Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-03-05T12:29+0300
https://ria.ru/20200305/1568178262.html
"Спутникс" предложила отправить к Луне несколько малых спутников
https://cdn25.img.ria.ru/images/152154/87/1521548776_0:0:3073:1730_1036x0_80_0_0_37a9b04045b67f4d257fb8e10ada6fa5.jpg
РИА Новости

"Спутникс" предложила отправить к Луне несколько малых спутников

10:06 05.03.2020 (обновлено: 12:29 05.03.2020)
455
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна и самолет на закате
Луна и самолет на закате
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Луна и самолет на закате. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Несколько отечественных малых научных космических аппаратов можно запустить к естественному спутнику Земли вместе с посадочной станцией "Луна-25", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской частной компании "Спутникс" Владислав Иваненко.
В 2021-2022 годах Россия планирует запустить посадочную станцию "Луна-25" - первый с 1976 года отечественный космический аппарат к естественному спутнику Земли. "Луна-25" предназначена для исследований на южном полюсе Луны и отработки технологии мягкой посадки.
Планета Земля
26 февраля, 15:11РИА Наука
У Земли нашли мини-Луну
"Возможно, нам вместе с Институтом космических исследований (ИКИ) РАН удастся реализовать, казалось бы, фантастический, но на самом деле вполне реальный проект - отправить на разгонном блоке "Фрегат" с посадочной станцией "Луна-25" пару малых аппаратов к Луне, расширяющих российскую научную программу исследования Луны и окололунного пространства", - сказал Иваненко.
По его словам, ИКИ рассматривает малые аппараты "Спутникса" как дополнение к своим большим аппаратам или как возможную альтернативу некоторым из них.
"Изучаем с ними отдельные проекты по исследованию с помощью малых спутников магнитосферы и ионосферы Земли", - добавил Иваненко.
В мае 2019 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что вместе с "Луной-25" имеется возможность отправить к "соседке" Земли зарубежный малый спутник. Он объяснил это тем, что стартовая масса "Луны-25" составляет 1750 килограммов, а ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" при запуске с космодрома Восточный может запустить к Луне полезную нагрузку массой до 2200 килограммов.
Российская компания "Спутникс" в настоящее время является единственным в нашей стране частным предприятием, которое занимается производством и запуском малых космических аппаратов. В 2014 году она первой в России изготовила и запустила на орбиту частный спутник.
Читайте полный текст интервью >>
Луна
4 февраля, 03:18Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
750001
Обсудить 0
РИА НаукаВладислав Иваненко"Спутникс"РоссияКосмос - РИА Наука
Рекомендуем
Вид на Землю с борта Международной космической станции
В России в 2024 году запустят спутник детального наблюдения Земли
Генеральный директор Спутникса Владислав Иваненко
Частная компания "Спутникс" создаст орбитальную группировку
Карта трети всего неба, полученная в обзоре СРГ/еРОЗИТА
"Спектр-РГ" отсканировал треть всего неба
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру
Запуск "Союза" с космодрома Куру перенесли на сутки, сообщил источник
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный
В России появится новая программа создания спутников и ракет
Генеральный директор Спутникса Владислав Иваненко
Частная компания из России планирует отправить в космос пять спутников
Селфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года
Ученые заподозрили у молекул с Марса биогенное происхождение
Рисунок астероида около планеты Земля
НАСА заявило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Генеральный директор Спутникса Владислав Иваненко
Владислав Иваненко: прекрасно, что даже дети собирают спутники
Физики нашли частицу, из которой может состоять темная материя
Физики нашли частицу, идеально подходящую для темной материи
Отверстие на склоне потухшего вулкана Гора Павлина на Марсе
Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
Сувениры - фигурки инопланетян
Поиски сигналов инопланетян будут продолжены, заявил ученый
Первый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A
МИД не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия в США
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
Губкинский в ЯНАО готов выполнить объем дорожных работ сверх плана
Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике
Ученые предупредили о резком разрушении озонового слоя над Арктикой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
01:31Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
01:25Бразилия отзывает дипломатов из Венесуэлы
01:21Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у парламентария
Лента новостейМолния