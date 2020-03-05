"Спутникс" предложила отправить к Луне несколько малых спутников

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Несколько отечественных малых научных космических аппаратов можно запустить к естественному спутнику Земли вместе с посадочной станцией "Луна-25", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской частной компании "Спутникс" Несколько отечественных малых научных космических аппаратов можно запустить к естественному спутнику Земли вместе с посадочной станцией "Луна-25", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской частной компании "Спутникс" Владислав Иваненко

В 2021-2022 годах Россия планирует запустить посадочную станцию "Луна-25" - первый с 1976 года отечественный космический аппарат к естественному спутнику Земли. "Луна-25" предназначена для исследований на южном полюсе Луны и отработки технологии мягкой посадки.

"Возможно, нам вместе с Институтом космических исследований (ИКИ) РАН удастся реализовать, казалось бы, фантастический, но на самом деле вполне реальный проект - отправить на разгонном блоке "Фрегат" с посадочной станцией "Луна-25" пару малых аппаратов к Луне, расширяющих российскую научную программу исследования Луны и окололунного пространства", - сказал Иваненко.

По его словам, ИКИ рассматривает малые аппараты "Спутникса" как дополнение к своим большим аппаратам или как возможную альтернативу некоторым из них.

"Изучаем с ними отдельные проекты по исследованию с помощью малых спутников магнитосферы и ионосферы Земли", - добавил Иваненко.

В мае 2019 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что вместе с "Луной-25" имеется возможность отправить к "соседке" Земли зарубежный малый спутник. Он объяснил это тем, что стартовая масса "Луны-25" составляет 1750 килограммов, а ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" при запуске с космодрома Восточный может запустить к Луне полезную нагрузку массой до 2200 килограммов.