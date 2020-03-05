Владислав Иваненко: прекрасно, что даже дети собирают спутники

Российская компания "Спутникс" в настоящее время является единственным в нашей стране частным предприятием, которое занимается производством и запуском малых космических аппаратов. В 2014 году она первой в России изготовила и запустила на орбиту частный спутник. О планах по созданию космических аппаратов, в том числе в интересах зарубежных заказчиков, сотрудничестве с образовательным центром "Сириус" и взаимодействии с Роскосмосом рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Андрею Красильникову генеральный директор "Спутникса" Владислав Иваненко.

— Владислав Владимирович, сколько спутников разработки "Спутникса" было отправлено в космос?

— Всего на орбиту были выведены пять спутников, созданных с нашим участием. Три из них полностью нашей разработки и изготовления. Сейчас на орбите успешно работают два аппарата – "СириусСат-1" и "СириусСат-2", которые собирались школьниками в образовательном центре "Сириус" в Сочи на базе разработанной нами спутниковой платформы. Данные с этих экспериментальных аппаратов передаются ученым НИИ ядерной физики МГУ для создания карты магнитосферных явлений. Гарантийный срок этих аппаратов был четыре месяца, а реально они летают без сбоев уже полтора года. Рассчитываем, что спутники проработают еще и этот год как минимум.

Наш первенец "Таблетсат-Аврора" был запущен в 2014 году и стал первым российским частным спутником. Он предназначался для летной отработки созданных нами бортовых систем и универсальной платформы в целом, а также для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Аппарат проработал несколько месяцев, после чего из-за некачественных аккумуляторов произошел отказ в его системе электропитания, поэтому следующие пару лет он функционировал только тогда, когда освещался Солнцем и бортовые системы получали питание от панелей солнечных батарей. Считаем, что для первого спутника это положительный опыт, давший нам возможность приступить к разработке новых приборов и аппаратов.

От других производителей спутников в России мы отличаемся тем, что мы компания полного цикла, то есть обеспечиваем создание космических приборов, разрабатываем алгоритмы управления, пишем необходимое программное обеспечение, изготавливаем спутниковую платформу, полностью тестируем спутник, управляем им на орбите и получаем с него данные. Практически все мы делаем самостоятельно, кроме полезной нагрузки и запуска. Это позволяет серьезно снизить сроки и стоимость изготовления приборов и аппаратов, а также исключить ошибки при интеграции систем. Срок разработки и изготовления небольшого спутника у нас составляет примерно один год.

— Какие спутники компания намечает запустить в 2020 году?

— В этом году у нас запланированы запуски пяти аппаратов. Это три технологических спутника для ДЗЗ. Среди них демонстрационный аппарат "Зоркий" формата Cubesat 6U (10 на 20 на 30 сантиметров), который имеет камеру, позволяющую получать снимки земной поверхности с разрешением около 15 метров. А также два спутника формата Cubesat 3U (10 на 10 на 30 сантиметров) – "НИУ ВШЭ — ДЗЗ" и "Сириус-ДЗЗ" с инновационными камерами для фотографирования Земли с разрешением около 50 метров, созданных с применением плоских линз Френеля. В создании этих аппаратов участвуют студенты Московского института электроники и математики Высшей школы экономики и школьники в центре "Сириус".

Кроме того, будут запущены два спутника в интересах иностранных заказчиков. Один из них – первый спутник Туниса Challenge One, предназначенный для интернета вещей.

Все пять аппаратов планируется запустить в сентябре вместе с южнокорейским спутником CAS500-1 с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Выведение обеспечит компания "Главкосмос пусковые услуги".

— А какие планы по запускам в последующие годы?

— В 2021 году мы рассчитываем получить еще как минимум два иностранных заказа. В наших планах и создание российского спутника с аппаратурой для автоматической идентификации судов (АИС). По результатам его работы возможно развертывание группировки таких аппаратов. Кроме того, планируем принять участие в запуске спутника формата Cubesat 6U с целью отработки электрореактивной двигательной установки для малых спутников.

Также в случае успешного полета первого тунисского спутника мы рассчитываем приступить к созданию спутниковой группировки для этой страны. На первом этапе – не менее пяти спутников в год.

А в 2024 году совместно с предприятием Роскосмоса АО "Российские космические системы" (РКС) планируем запуск достаточно большого по нашим меркам аппарата массой 120-150 килограммов. Этот спутник позволит делать снимки земной поверхности с разрешением около метра. Целевая задача – выйти на стоимость такой платформы для разных типов полезной нагрузки при серийном производстве примерно 300 миллионов рублей.

На реализацию проекта мы получили грант от государства. Софинансирование проекта осуществляет РКС и частично мы сами из собственных средств. Таким образом, мы совместно разрабатываем новую универсальную спутниковую платформу, которая будет востребована и для ДЗЗ, и для аппаратов связи, и для научно-технологических спутников.

— Кем финансируется запуск ваших аппаратов?

— Если образовательный спутник выводится с борта Международной космической станции или в ходе федерального запуска, то для российских образовательных учреждений это осуществляется бесплатно по государственным программам. Если аппарат выводится при коммерческом старте ракеты "Союз-2", то подключаются фонды поддержки, в частности, Фонд содействия инновациям. Иностранные компании за запуск платят сами.

— А как компания взаимодействует с Роскосмосом?

— С Роскосмосом у нас сложились очень хорошие конструктивные отношения. Мы нашли синергию в наших отношениях, так как дополняем друг друга, продукцию и услуги госкорпорации в той нише, которая в силу различных причин не интересна или экономически не выгодна Роскосмосу, – это аппараты массой от 1 до 200 килограммов. Роскосмос, как правило, спутники меньше 500 килограммов не делает или делает очень редко.

— Команда "Спутникс" участвовала в проекте спутника "Чибис-М" Института космических исследований РАН. Есть ли планы возобновить сотрудничество?

— Институт рассматривает наши "кубсаты" как дополнение к своим большим аппаратам, а где-то и как возможную альтернативу некоторым из них. Изучаем с ними отдельные проекты по исследованию с помощью малых спутников магнитосферы и ионосферы Земли. Возможно, нам вместе удастся реализовать и казалось бы фантастический, но на самом деле вполне реальный проект – отправить на разгонном блоке "Фрегат" с посадочной станцией "Луна-25" пару малых аппаратов к Луне, расширяющих российскую научную программу исследования Луны и окололунного пространства.

— Продолжается ли совместная с центром "Сириус" программа по созданию школьных спутников?

— В "Сириусе" у нас есть постоянная лаборатория. И, безусловно, мы заинтересованы в продолжении и развитии сотрудничества с ними. Мы обучаем школьников сборке и тестированию спутников, программированию и разработке алгоритмов. Основная работа с талантливыми ребятами происходит во время летней космической смены "Большие вызовы".

В идеальном варианте вместе с "Сириусом" мы планируем запускать по одному спутнику в год. При этом используются различные полезные нагрузки для аппаратов: спектрометр – датчик заряженных частиц, камера, приемопередатчик АИС. Школьники сами придумывают эксперименты в ходе отборочных конкурсов, которые проводятся по программе "Дежурный по планете", поддерживаемой Фондом содействия инновациям.

Когда даже дети собирают спутники – это прекрасно! И с каким интересом и энтузиазмом они это делают. И потом ребята видят результаты своего труда – спутник запускается и передает полезную и востребованную людям информацию. Это очень сильно мотивирует одаренных детей продолжать и дальше учиться техническим наукам, заниматься космосом, высокими технологиями и развивать это здесь, в России.

У нас есть одна большая идея – примерно то же самое сделать с кадетами в Военном инновационном технополисе "ЭРА". А затем устроить баттл между школьниками "Сириуса" и кадетами из "ЭРА" – кто лучше сделает спутник и получит с него данные.

— А сколько примерно стоит создание "кубсатов"?

— Если это обычный Cubesat 1U (куб со стороной 10 сантиметров), то около пять миллионов рублей, если 3U, то, в зависимости от полезной нагрузки, около 10 миллионов, если аппарат массой 30-50 килограммов – около 100 миллионов.

— В октябре вы рассказали президенту РФ Владимиру Путину о бюрократических сложностях при выполнении космических проектов. Что-то изменилось с тех пор?

— Мы подготовили предложения. Тема эта непростая, предложения комплексные, требуют учета многих моментов, серьезного переосмысления структуры построения бизнеса и взаимоотношений. Это так быстро не делается.

Однако мы видим, что есть какие-то подвижки со стороны правительства и Роскосмоса на эту тему. Это важно для нас.

На мой взгляд, спутники, космические приборы и системы становятся надежнее и все более распространенными, поэтому некоторые вещи нужно упрощать.

— Среди зарубежных заказчиков спутников компании вы упомянули Тунис. А какие еще страны?

— Иностранные заказчики не очень любят афишировать свои планы до их успешной реализации, поэтому могу сказать только, что помимо имеющихся иностранных заказов есть еще три страны, с которыми мы ведем переговоры.

В прошлом году в одну из стран мы осуществили первую комплексную поставку, в которую вошли космическая лаборатория, три малых спутника, наземная станция, стенды для отработки и учебное оборудование. При этом они набирают десять специалистов-инженеров, которых мы обучаем на месте.