В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по Идлибу

ЛАТАКИЯ (Сирия), 5 мар - РИА Новости. В четверг в Москве пройдут переговоры президентов России и Турции В четверг в Москве пройдут переговоры президентов России и Турции Владимира Путина Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. Они могут зафиксировать статус-кво в Идлибской зоне деэскалации.

Идлибская зона деэскалации - единственная из четырех созданных в 2017 году в Сирии зон, которая остается не под контролем официального Дамаска. Там хозяйничают боевики и оппозиция - это, прежде всего, сирийская светская оппозиция в лице "Сирийской национальной армии" (вопреки названию, это не официальная сирийская армия, подконтрольная ее президенту Башару Асаду). Кроме того, важную роль в Идлибе играет объединение радикальных исламистов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*, основу которых составляет "Джебхат ан-Нусра"*. Раньше между светской оппозицией и исламистами часто бывали вооруженные столкновения, однако теперь они прекратились, так как обе группировки ведут бои против сирийской армией. Кроме того, большое влияние на обе группировки имеет Турция, которая делает все для того, чтобы они не конфликтовали между собой.

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации обострилась в конце января - сирийская армия при поддержке российских ВКС начала наступление на позиции боевиков. Достаточно быстро армия заняла крупные города Маарет-Нууман и Саракеб, а также еще около 200 населенных пунктов. Кроме того, была взята под контроль трасса М5 Дамаск-Алеппо, по ней впервые за много лет возобновилось движение гражданского транспорта.

Однако затем в дело вмешалась турецкая армия - при ее поддержке боевики попытались частично отобрать занятые армией районы. В частности, боевикам удалось вернуть под контроль Саракеб, однако потом армия снова начала освобождать город. Сейчас в городе звучит стрельба, но в целом он находится под контролем Дамаска. В нем началось патрулирование российской военной полиции.

Турция и Сирия в ходе боевых действий в Идлибе нанесли друг другу достаточно серьезный ущерб. Турки для поддержки боевиков активно использовали беспилотники и артиллерию. В свою очередь, и сами турки попадали под обстрел сирийской артиллерии. Например, 27 февраля под огонь сирийской артиллерии попали турецкие военные, которые находились среди наступающих боевиков. Погибли 36 военных, еще 30 получили ранения. Известно, что за эти дни турки потеряли больше 10 беспилотников.

Потери сирийской армии также исчисляются десятками солдат и многими единицами боевой техники.

Накануне переговоров российский ЦПВС заявил о попытке боевиков в Идлибе организовать провокацию с химическим оружием. По данным центра, 3 марта "в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* в восточной части зоны деэскалации Идлиб получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия".

По данным ЦПВС, "в целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населенного пункта Серакаб и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия, 2 марта в тёмное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с ёмкостями, наполненными отравляющими химическими веществами",

"Из-за отсутствия необходимого опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами, террористы нарушили герметичность одной из ёмкостей, допустив утечку веществ рядом с собой. В результате инцидента террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", - говорится в сообщении.

Повышение ставок накануне переговоров

По предположению эксперта РСМД Кирилла Семенова, наступление боевиков накануне переговоров Путина и Эрдогана было нужно для того, чтобы Турция могла усилить свою переговорную позицию. Компромиссом же между сторонами может стать передача трассы М5 под контроль российской военной полиции - трасса будет своего рода водоразделом между сирийской армией и боевиками, считает он.

Остальная часть Идлибской зоны деэскалации останется вне контроля сирийских властей, добавил эксперт. По его мнению, она нужна Турции для размещения сирийской оппозиции, а также беженцев.

"Самое время заключить новую сделку по Идлибу - Асаду показали, что как бы он ни хотел, он весь Идлиб не получит, и у него возникли большие сложности в проведении операций против оппозиции, которую поддерживают турки. А если он попытается пройти через турецкие позиции, развернутые в Идлибе, то у него вряд ли что-то получится.... С другой стороны и Турция понимает, что как бы она беспилотниками и артиллерией ни поддерживала оппозицию и "Хайат Тахрир аш-Шам"*, те все равно не смогут оттеснить Асада за линию, предусмотренную сочинским меморандумом… А участие турецких механизированных, танковых частей и спецназа в этом наступлении, как я понимаю, не предусмотрено", - считает Семенов.

По его оценке, "приемлемый вариант - это установить перемирие по тем линиям разграничения, которые будут на момент встречи Путин и Эрдоган".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.