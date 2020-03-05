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2020-03-05T16:54+0300
https://ria.ru/20200305/1568177529.html
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
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РИА Новости

Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

09:50 05.03.2020 (обновлено: 16:54 05.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
Артист с иронией отнесся к такому высказыванию, отметив попытку свести всю жизнь женщины только к материнству и супружеству.
"Пусть готовятся уже / К родам и до гроба. / Бабы будут замужем, / Ни к чему учеба!" — написал Шнуров в Instagram.
В эфире радиостанции "Радонеж" священник отметил, что в школе девочка будет "учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям", а оставшись помогать дома, "она будет уже готовая мама" и "все будет уметь".
В Московском патриархате, комментируя слова протоиерея о детях и школе, призвали журналистов "не хайповать" и не вырывать слова из контекста.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец на пресс-конференции
Вчера, 01:42Религия и мировоззрение
Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
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РоссияПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьШнур (Сергей Шнуров)Общество
Популярные комментарии
Давно пора уже завести уголовщину и дела на всех этих "хайповых" церковнослужителей. Как из артистов в сети что выскажет, так на допрос сразу же за призыв к чему либо, а как очередной протоиерей, так все глаза закрывают. У церкви количество прихожан уменьшается, они хайповать начинают, так сказать, осовременяться.
5 марта, 10:23
aalexander-kiselev
2226016655
Здесь пожалуй поддержу Шнура.
5 марта, 18:32
Tatianka Romanova
25130007
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