Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

Артист с иронией отнесся к такому высказыванию, отметив попытку свести всю жизнь женщины только к материнству и супружеству.

"Пусть готовятся уже / К родам и до гроба. / Бабы будут замужем, / Ни к чему учеба!" — написал Шнуров в Instagram

В эфире радиостанции "Радонеж" священник отметил, что в школе девочка будет "учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям", а оставшись помогать дома, "она будет уже готовая мама" и "все будет уметь".