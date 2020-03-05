Синоптики рассказали о температурном рекорде в Европе

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Температуры в Европе с декабря 2019 по февраль 2020 года побили предыдущий рекордный показатель зимы-2015/16, говорится в сообщении Европейской программы спутниковых наблюдений Copernicus Climate Change Service (CCCS).
"Сохранение высоких температур над Европой привело к тому, что средняя температура декабря-февраля здесь оказалась выше нормы, то есть средних показателей 1981-2010 годов, на 3,4 градуса. Это сделало зиму 2019/2020 года в Европе самой теплой за все годы наблюдений. Температура зимы-2019/2020 превысила показатель предыдущей самой теплой зимы-2015/16 на 1,4 градуса", - говорится в сообщении.