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2020-03-05T09:38+0300
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Синоптики рассказали о температурном рекорде в Европе
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РИА Новости

Синоптики рассказали о температурном рекорде в Европе

09:38 05.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Температуры в Европе с декабря 2019 по февраль 2020 года побили предыдущий рекордный показатель зимы-2015/16, говорится в сообщении Европейской программы спутниковых наблюдений Copernicus Climate Change Service (CCCS).
"Сохранение высоких температур над Европой привело к тому, что средняя температура декабря-февраля здесь оказалась выше нормы, то есть средних показателей 1981-2010 годов, на 3,4 градуса. Это сделало зиму 2019/2020 года в Европе самой теплой за все годы наблюдений. Температура зимы-2019/2020 превысила показатель предыдущей самой теплой зимы-2015/16 на 1,4 градуса", - говорится в сообщении.
Теплая погода
4 марта, 16:49
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