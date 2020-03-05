СМИ: сенаторы Уоррен и Сандерс могут объединиться в предвыборной гонке

Как отмечает издание со ссылкой на двух человек, знакомых с ходом дискуссий, несколько конгрессменов, которые поддерживают Сандерса, обращались к сторонникам Уоррен и интересовались, сможет ли она поддержать его. Кроме того, они обсуждали с соратниками Уоррен возможность их "перехода на сторону" Сандерса. Как отмечает газета, помощники Уоррен также вели переговоры с представителями лагеря бывшего вице-президента США Джо Байдена о возможной поддержке этого кандидата в случае выхода женщины-сенатора из президентской гонки.