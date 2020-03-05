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СМИ: сенаторы Уоррен и Сандерс могут объединиться в предвыборной гонке
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РИА Новости

СМИ: сенаторы Уоррен и Сандерс могут объединиться в предвыборной гонке

09:29 05.03.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstКандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
© REUTERS / Jonathan Ernst
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Помощники и соратники американских сенаторов Элизабет Уоррен и Берни Сандерса, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, обсуждают возможность объединения усилий на случай выхода Уоррен из предвыборной гонки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Как отмечает издание со ссылкой на двух человек, знакомых с ходом дискуссий, несколько конгрессменов, которые поддерживают Сандерса, обращались к сторонникам Уоррен и интересовались, сможет ли она поддержать его. Кроме того, они обсуждали с соратниками Уоррен возможность их "перехода на сторону" Сандерса. Как отмечает газета, помощники Уоррен также вели переговоры с представителями лагеря бывшего вице-президента США Джо Байдена о возможной поддержке этого кандидата в случае выхода женщины-сенатора из президентской гонки.
Во вторник в 14 штатах США прошли первичные партийные выборы (праймериз) среди кандидатов в президенты от Демократической партии, на которых разыгрывались голоса примерно трети из 3979 делегатов партийного съезда. По их итогам Байден одержал победу в девяти штатах, Сандерс в двух, еще в двух штатах продолжается подсчет голосов. В среду Уоррен дала понять, что не планирует выходить из предвыборной гонки среди демократов.
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Элизабет УорренБерни СандерсДемократическая партия СШАСШАВ мире
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