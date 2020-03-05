"Известия": тарифы на электроэнергию планируют выравнять в 2021 году

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию может появиться уже в 2021 году, пишут "Известия".
Ранее с этой инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов рассказал "Известиям", что самые высокие тарифы сейчас на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области. Самые низкие — в Иркутской.
По словам сенатора, разброс тарифов препятствует привлечению инвестиций в регионы. Семенов также пояснил, что Матвиенко имела ввиду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление госрегулирования.
"Неоправданно завышенные цены будут пересмотрены. Они должны быть реально экономически обоснованы", — рассказал Семенов.
Кроме того, как считает сенатор, придется прибегнуть к федеральному субсидированию, так как единая политика формирования цен не должна повлечь увеличение нынешних. Семенов уверен, что цена по всей России должна быть ниже среднего тарифа — 3,4 рубля за один кВт/ч. Там, где тарифы ниже этого значения, стоимость электроэнергии не повысится.