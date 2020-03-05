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2020-03-05T09:34+0300
https://ria.ru/20200305/1568176741.html
"Известия": тарифы на электроэнергию планируют выравнять в 2021 году
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РИА Новости

"Известия": тарифы на электроэнергию планируют выравнять в 2021 году

09:33 05.03.2020 (обновлено: 09:34 05.03.2020)
14004
© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию может появиться уже в 2021 году, пишут "Известия".
Ранее с этой инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов рассказал "Известиям", что самые высокие тарифы сейчас на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области. Самые низкие — в Иркутской.
По словам сенатора, разброс тарифов препятствует привлечению инвестиций в регионы. Семенов также пояснил, что Матвиенко имела ввиду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление госрегулирования.
"Неоправданно завышенные цены будут пересмотрены. Они должны быть реально экономически обоснованы", — рассказал Семенов.
Кроме того, как считает сенатор, придется прибегнуть к федеральному субсидированию, так как единая политика формирования цен не должна повлечь увеличение нынешних. Семенов уверен, что цена по всей России должна быть ниже среднего тарифа — 3,4 рубля за один кВт/ч. Там, где тарифы ниже этого значения, стоимость электроэнергии не повысится.
Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный
24 января, 13:55
В РФ тарифы на электричество завышены на 20%, заявил глава комитета ГД
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Обсудить 16
РоссияЧукотский автономный округЧукоткаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФИркутская областьМагаданская областьЭкономика
Популярные комментарии
Вегной догогой идете, товаищи!
5 марта, 11:23
Владимир Ильич
1920001
значит надо готовить кошелек к удорожанию тарифа. что-то не верится, чтобы в стране хоть что-то дешевело. и вопрос к сенатору: а на бензин, газ, квартплату, продукты не явно завышены тарифы?
5 марта, 10:13
ynyot nefr
2000001
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