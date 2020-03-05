"Известия": тарифы на электроэнергию планируют выравнять в 2021 году

По словам сенатора, разброс тарифов препятствует привлечению инвестиций в регионы. Семенов также пояснил, что Матвиенко имела ввиду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление госрегулирования.

Кроме того, как считает сенатор, придется прибегнуть к федеральному субсидированию, так как единая политика формирования цен не должна повлечь увеличение нынешних. Семенов уверен, что цена по всей России должна быть ниже среднего тарифа — 3,4 рубля за один кВт/ч. Там, где тарифы ниже этого значения, стоимость электроэнергии не повысится.