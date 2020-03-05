В России в 2024 году запустят спутник детального наблюдения Земли

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российская частная компания "Спутникс" вместе с предприятием Российская частная компания "Спутникс" вместе с предприятием Роскосмоса планирует в 2024 году вывести на орбиту космический аппарат для детального наблюдения земной поверхности, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владислав Иваненко.

"В 2024 году совместно с предприятием Роскосмоса АО "Российские космические системы" (РКС) планируем запуск достаточно большого по нашим меркам аппарата массой 120-150 килограммов", - сказал он.

По его словам, данный спутник позволит делать снимки земной поверхности с разрешением около метра. "Целевая задача - выйти на стоимость такой платформы для разных типов полезной нагрузки при серийном производстве примерно 300 миллионов рублей", - добавил Иваненко.

Он отметил, что на реализацию проекта компания получила грант от государства.

"Софинансирование проекта осуществляет РКС и частично мы сами из собственных средств. Таким образом, мы совместно разрабатываем новую универсальную спутниковую платформу, которая будет востребована и для ДЗЗ, и для аппаратов связи, и для научно-технологических спутников", - пояснил гендиректор "Спутникса".

В настоящее время среди гражданских российских спутников с разрешением около метра снимает Землю только аппарат оптико-электронного наблюдения серии "Ресурс-П".