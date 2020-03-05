Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-03-05T12:29+0300
https://ria.ru/20200305/1568176534.html
В России в 2024 году запустят спутник детального наблюдения Земли
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564044560_0:108:1041:694_1036x0_80_0_0_cb8d1a19268f148747ca496355557da6.jpg
РИА Новости

В России в 2024 году запустят спутник детального наблюдения Земли

09:15 05.03.2020 (обновлено: 12:29 05.03.2020)
850
© NASAВид на Землю с борта Международной космической станции
Вид на Землю с борта Международной космической станции
© NASA
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Российская частная компания "Спутникс" вместе с предприятием Роскосмоса планирует в 2024 году вывести на орбиту космический аппарат для детального наблюдения земной поверхности, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владислав Иваненко.
"В 2024 году совместно с предприятием Роскосмоса АО "Российские космические системы" (РКС) планируем запуск достаточно большого по нашим меркам аппарата массой 120-150 килограммов", - сказал он.
По его словам, данный спутник позволит делать снимки земной поверхности с разрешением около метра. "Целевая задача - выйти на стоимость такой платформы для разных типов полезной нагрузки при серийном производстве примерно 300 миллионов рублей", - добавил Иваненко.
Он отметил, что на реализацию проекта компания получила грант от государства.
Космический аппарат Глонасс-М
23 февраля, 03:07Хочу стать космонавтом
Источник сообщил дату запуска следующего спутника "Глонасс"
"Софинансирование проекта осуществляет РКС и частично мы сами из собственных средств. Таким образом, мы совместно разрабатываем новую универсальную спутниковую платформу, которая будет востребована и для ДЗЗ, и для аппаратов связи, и для научно-технологических спутников", - пояснил гендиректор "Спутникса".
В настоящее время среди гражданских российских спутников с разрешением около метра снимает Землю только аппарат оптико-электронного наблюдения серии "Ресурс-П".
Российская компания "Спутникс" является единственным в РФ частным предприятием, которое занимается производством и запуском малых космических аппаратов. В 2014 году она первой в России изготовила и запустила на орбиту частный спутник.
Читайте полный текст интервью >>
1812000
Обсудить 0
РИА Наука"Спутникс"РоссияРоссийские космические системыКосмос - РИА НаукаРоскосмос
Рекомендуем
Генеральный директор Спутникса Владислав Иваненко
Частная компания "Спутникс" создаст орбитальную группировку
Луна и самолет на закате
"Спутникс" предложила отправить к Луне несколько малых спутников
Карта трети всего неба, полученная в обзоре СРГ/еРОЗИТА
"Спектр-РГ" отсканировал треть всего неба
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный
В России появится новая программа создания спутников и ракет
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Коллекторы хотят получить доступ к госуслугам
Генеральный директор Спутникса Владислав Иваненко
Частная компания из России планирует отправить в космос пять спутников
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру
Запуск "Союза" с космодрома Куру перенесли на сутки, сообщил источник
Селфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года
Ученые заподозрили у молекул с Марса биогенное происхождение
Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике
Ученые предупредили о резком разрушении озонового слоя над Арктикой
Рисунок астероида около планеты Земля
НАСА заявило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Запуск ракеты Trident II D5
Удар из бездны. Чем грозит России подводное гиперзвуковое оружие США
В метро Афин, Греция
В Афинах вандалы разрисовали стены на станции метро "Акрополь"
Отверстие на склоне потухшего вулкана Гора Павлина на Марсе
Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
"Известия": тарифы на электроэнергию планируют выравнять в 2021 году
Скульптурная композиция Расстрел в Долине смерти – месте массовых захоронений жителей Смоленщины, ставших жертвами политических репресси
Раскрутку Катыни одобрил Гитлер: кто на самом деле убивал поляков?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
02:00Священник рассказал, как отметить 8 марта и не нарушить пост
01:57США ждут, что договоренности РФ и Турции по Идлибу помогут деэскалации
01:54Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
01:47На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян
01:38СМИ: кражу работы Бэнкси в Париже заказал сам автор
01:33Путин: у РФ есть новые возможности, которые должны быть в Конституции
01:31Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
01:25Бразилия отзывает дипломатов из Венесуэлы
01:21Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у парламентария
01:18Глава Минздрава Украины заявил, что стране нужна страховая медицина
Лента новостейМолния