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В Москве организуют видеонаблюдение за бобрами
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РИА Новости

В Москве организуют видеонаблюдение за бобрами

09:15 05.03.2020
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© РИА Новости / Владимир МинкевичБобер
Бобер
© РИА Новости / Владимир Минкевич
МОСКВА, 5 мар - РИА Недвижимость. Москвичи, которые переживают за безопасность бобров в городе, смогут наблюдать за ними при помощи круглосуточной системы видеонаблюдения и специальных "фотоловушек" в тех местах, где невозможно подключить видеокамеры, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"В Москве за последние 10 лет значительно улучшилось качество воды в реках. Одним из показателей качества воды стало возвращение в город бобров", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, сегодня в столице известны как минимум пять мест постоянного их обитания: бобры живут на реке Яуза, Химка, Алешинка, по всему течению реки Сетунь и в нижнем течении Москвы-реки.
Как добавил собеседник агентства, уже сейчас есть опыт видеонаблюдения за бобрами, живущими недалеко от Бесединского моста.
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Вместе с тем, он отметил, что бобры наносят ущерб инфраструктуре города, так как их плотины приводят к подтоплению инженерных сетей, автодорог, уничтожению зеленых насаждений.
"Сотрудники комплекса городского хозяйства будут аккуратно расчищать постройки без причинения вреда животным и их запасам", - сказал он.
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