В Москве организуют видеонаблюдение за бобрами

МОСКВА, 5 мар - РИА Недвижимость. Москвичи, которые переживают за безопасность бобров в городе, смогут наблюдать за ними при помощи круглосуточной системы видеонаблюдения и специальных "фотоловушек" в тех местах, где невозможно подключить видеокамеры, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвичи, которые переживают за безопасность бобров в городе, смогут наблюдать за ними при помощи круглосуточной системы видеонаблюдения и специальных "фотоловушек" в тех местах, где невозможно подключить видеокамеры, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы

"В Москве за последние 10 лет значительно улучшилось качество воды в реках. Одним из показателей качества воды стало возвращение в город бобров", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня в столице известны как минимум пять мест постоянного их обитания: бобры живут на реке Яуза, Химка, Алешинка, по всему течению реки Сетунь и в нижнем течении Москвы-реки.

Как добавил собеседник агентства, уже сейчас есть опыт видеонаблюдения за бобрами, живущими недалеко от Бесединского моста.

Вместе с тем, он отметил, что бобры наносят ущерб инфраструктуре города, так как их плотины приводят к подтоплению инженерных сетей, автодорог, уничтожению зеленых насаждений.