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Делегация Совфеда во главе с Матвиенко 5-6 марта посетит Белоруссию
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РИА Новости

Делегация Совфеда во главе с Матвиенко 5-6 марта посетит Белоруссию

09:11 05.03.2020 (обновлено: 12:49 05.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко 5-6 марта посетит Белоруссию с официальным визитом. Запланированы встречи сенаторов с руководством республики, белорусскими парламентариями, сообщает пресс-служба Совфеда.
В частности, состоятся переговоры с председателем Совета Республики национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой, членами верхней палаты парламента. Пройдет заседание оргкомитета по проведению VII форума регионов Белоруссии и России.
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Также запланирована встреча российских сенаторов с председателем палаты представителей национального собрания республики Владимиром Андрейченко.
По словам Матвиенко, задача углубления контактов по линии органов законодательной власти наших стран приобретает еще большую актуальность в контексте совместной работы по развитию российско-белорусского партнерства. "Белоруссия – наш стратегический союзник, и мы ценим возможность обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а также нашего сотрудничества в рамках интеграционных объединений и на международных площадках", - сказала спикер, чьи слова приводит пресс-служба СФ.
"Одна из важнейших среди наших общих задач – сохранение исторической памяти о Великой Победе, борьба с фальсификацией истории", - добавила Матвиенко.
В ходе визита сенаторы посетят храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, примут участие в церемонии передачи мемориальной капсулы с землей в рамках международной акции памяти "Во славу общей победы!".
В конце февраля члены Совета Федерации приняли участие в наполнении мемориальной капсулы землей с места кровопролитных боев под Ржевом.
В пятницу, 6 марта, запланировано посещение музейного комплекса Брестской крепости, где сенаторы пообщаются с ветеранами Великой Отечественной войны.
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