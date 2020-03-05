Делегация Совфеда во главе с Матвиенко 5-6 марта посетит Белоруссию

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко 5-6 марта посетит Белоруссию с официальным визитом. Запланированы встречи сенаторов с руководством республики, белорусскими парламентариями, сообщает пресс-служба Совфеда.

В частности, состоятся переговоры с председателем Совета Республики национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой, членами верхней палаты парламента. Пройдет заседание оргкомитета по проведению VII форума регионов Белоруссии и России.

Также запланирована встреча российских сенаторов с председателем палаты представителей национального собрания республики Владимиром Андрейченко

По словам Матвиенко, задача углубления контактов по линии органов законодательной власти наших стран приобретает еще большую актуальность в контексте совместной работы по развитию российско-белорусского партнерства. "Белоруссия – наш стратегический союзник, и мы ценим возможность обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а также нашего сотрудничества в рамках интеграционных объединений и на международных площадках", - сказала спикер, чьи слова приводит пресс-служба СФ.

"Одна из важнейших среди наших общих задач – сохранение исторической памяти о Великой Победе, борьба с фальсификацией истории", - добавила Матвиенко.

В ходе визита сенаторы посетят храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, примут участие в церемонии передачи мемориальной капсулы с землей в рамках международной акции памяти "Во славу общей победы!".

В конце февраля члены Совета Федерации приняли участие в наполнении мемориальной капсулы землей с места кровопролитных боев под Ржевом.