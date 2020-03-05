Историк рассказал о тандемах разведчиков-нелегалов

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пары разведчиков-нелегалов, в которых сочетаются лучшие профессиональные качества как мужчин, так и женщин, составляют мощную часть разведки, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного женского дня 8 марта ведущий эксперт Зала истории Пары разведчиков-нелегалов, в которых сочетаются лучшие профессиональные качества как мужчин, так и женщин, составляют мощную часть разведки, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного женского дня 8 марта ведущий эксперт Зала истории Службы внешней разведки России , полковник в отставке Владимир Антонов.

"Безусловно, сочетание лучших психологических качеств как мужчин, так и женщин, особенно работающих с нелегальных позиций, это сильная сторона любой разведслужбы", - сказал Антонов. "И по праву такие разведывательные "тандемы", как Гоар и Геворк Вартаняны, Анна и Михаил Филоненко, Леонтина и Моррис Коэны, Елизавета и Михаил Мукасеи, Галина и Михаил Федоровы, и многие другие вписаны по-настоящему золотыми буквами в историю российской внешней разведки", - добавил он.

Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографии (легенды).

В разные годы стали известны примеры успешной работы пар отечественных нелегальных разведчиков, добившихся выдающихся результатов.

Это Елизавета и Василий Зарубины, вместе работавшие в Дании, Франции и Германии в 1920-1930-х годах; Елизавета и Михаил Мукасеи, действовавшие в 1950-1970-х годах в ряде стран, в том числе в Европе; Гоар Геворк Вартаняны , участвовавшие в обеспечении безопасности Тегеранской конференции в 1943 году, а затем, в 1950-1980-х годах работавшие в различных странах мира. В Латинской Америке в 1950-х-1960-х годах успешно работали супруги Африка де лас Эрас и Джованни Бертони.

После войны в одной из стран Западной Европы длительное время работали Галина и Михаил Федоровы. В 1950-х годах в Латинской Америке действовали Анна Камаева и Михаил Филоненко. Уроженцы США Леонтина и Моррис Коэны в 1940-х годах добывали для Советского Союза секреты американской атомной программы, а позже, в 1950-х годах, работали в Великобритании, помогая Москве получать важнейшую политическую, научно-техническую и военно-стратегическую информацию. Ирина Алимова с мужем Шамилем Хамзиным в 1950-х-1960-х годах работали в Японии под видом уйгуров, бежавших из Китая, и, в частности, получали данные о вооруженных силах США.