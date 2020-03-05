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https://ria.ru/20200305/1568176312.html
Историк рассказал о тандемах разведчиков-нелегалов
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РИА Новости

Историк рассказал о тандемах разведчиков-нелегалов

09:11 05.03.2020 (обновлено: 10:08 05.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковВетераны советской разведки, Герой Советского Союза Геворк Вартанян и его жена Гоар
Ветераны советской разведки, Герой Советского Союза Геворк Вартанян и его жена Гоар
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Ветераны советской разведки, Герой Советского Союза Геворк Вартанян и его жена Гоар . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пары разведчиков-нелегалов, в которых сочетаются лучшие профессиональные качества как мужчин, так и женщин, составляют мощную часть разведки, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного женского дня 8 марта ведущий эксперт Зала истории Службы внешней разведки России, полковник в отставке Владимир Антонов.
"Безусловно, сочетание лучших психологических качеств как мужчин, так и женщин, особенно работающих с нелегальных позиций, это сильная сторона любой разведслужбы", - сказал Антонов. "И по праву такие разведывательные "тандемы", как Гоар и Геворк Вартаняны, Анна и Михаил Филоненко, Леонтина и Моррис Коэны, Елизавета и Михаил Мукасеи, Галина и Михаил Федоровы, и многие другие вписаны по-настоящему золотыми буквами в историю российской внешней разведки", - добавил он.
Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографии (легенды).
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В разные годы стали известны примеры успешной работы пар отечественных нелегальных разведчиков, добившихся выдающихся результатов.
Это Елизавета и Василий Зарубины, вместе работавшие в Дании, Франции и Германии в 1920-1930-х годах; Елизавета и Михаил Мукасеи, действовавшие в 1950-1970-х годах в ряде стран, в том числе в Европе; Гоар и Геворк Вартаняны, участвовавшие в обеспечении безопасности Тегеранской конференции в 1943 году, а затем, в 1950-1980-х годах работавшие в различных странах мира. В Латинской Америке в 1950-х-1960-х годах успешно работали супруги Африка де лас Эрас и Джованни Бертони.
После войны в одной из стран Западной Европы длительное время работали Галина и Михаил Федоровы. В 1950-х годах в Латинской Америке действовали Анна Камаева и Михаил Филоненко. Уроженцы США Леонтина и Моррис Коэны в 1940-х годах добывали для Советского Союза секреты американской атомной программы, а позже, в 1950-х годах, работали в Великобритании, помогая Москве получать важнейшую политическую, научно-техническую и военно-стратегическую информацию. Ирина Алимова с мужем Шамилем Хамзиным в 1950-х-1960-х годах работали в Японии под видом уйгуров, бежавших из Китая, и, в частности, получали данные о вооруженных силах США.
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А относительно недавно были рассекречены имена еще двух пар разведчиков-нелегалов. Людмила и Виталий Нуйкины до 1986 года работали в разных странах и добывали особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих государств Запада, а также по научно-техническим вопросам. Тамара и Виталий Нетыкса в 1978-1998 годах действовали в Латинской Америке, в странах с жестким административно-полицейским режимом, где выполняли задания, сопряженные с риском для жизни.
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Геворк ВартанянТамара НетыксаГоар ВартанянСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)БезопасностьОбщество
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Разведчица-нелегал, ветеран СВР России Тамара Нетыкса
Женщины всегда будут нужны российской разведке, считает историк
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