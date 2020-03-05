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В Кузбассе осудили водителя, из-за которого погибли горняки
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РИА Новости

В Кузбассе осудили водителя, из-за которого погибли горняки

08:48 05.03.2020
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© РИА Новости . ГИБДД МВД РФ / Перейти в фотобанкМесто ДТП на технологической дороге разреза "Распадский" в Кемеровской области. 8 февраля 2019
Место ДТП на технологической дороге разреза Распадский в Кемеровской области. 8 февраля 2019
© РИА Новости . ГИБДД МВД РФ
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Место ДТП на технологической дороге разреза "Распадский" в Кемеровской области. 8 февраля 2019. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 5 мар - РИА Новости. Водитель вахтового автобуса в Кузбассе, из-за которого погибли восемь горняков, получил два года колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
На разрезе "Распадский" в Междуреченске 8 февраля 2019 года упал в обрыв вахтовый автобус, перевозивший 23 работников угледобывающего предприятия. Погибли восемь человек, еще четверым был причинен тяжкий вред здоровью. Следствием установлено, что водитель не справился с управлением и съехал с площадки для бурения в забой с высоты около 10 метров.
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"Междуреченский городской суд… вынес приговор 50-летнему мужчине и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)… Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселения", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Приговор не вступил в законную силу.
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РоссияМеждуреченскКемеровская областьПроисшествия
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