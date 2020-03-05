В Кузбассе осудили водителя, из-за которого погибли горняки

"Междуреченский городской суд… вынес приговор 50-летнему мужчине и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)… Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселения", – говорится в сообщении надзорного ведомства.