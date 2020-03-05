В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Студента из Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус , в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу

"В связи с обращением студента из Итальянской республики с симптомами ОРВИ в поликлинику за медицинской помощью, гражданин Италии был госпитализирован в инфекционный бокс Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина с диагнозом ОРВИ. Проводится его лечение и лабораторное обследование на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Как уточнил и. о. ректора СЗГМУ Алексей Силин, в больницу также были доставлены четверо студентов-россиян, которые встречали итальянца в аэропорту.

"Карантин в общежитии объявлен на 14 дней по предписанию Роспотребнадзора. Всего там находится 703 человека. Был определен круг санитарно-эпидемических мероприятий. Доставка еды осуществляется ко входу общежития, потом дежурные волонтеры ее забирают и разносят по этажам", - рассказал журналистам Силин, добавив, что во время карантина студенты учатся дистанционно.

Как уточнил и. о. ректора, если у студента-итальянца подтвердится новый тип коронавирусной инфекции, то план карантинных мероприятий не изменится.