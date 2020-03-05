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В Москве в четверг ожидают по-апрельски теплую погоду
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РИА Новости

В Москве в четверг ожидают по-апрельски теплую погоду

08:41 05.03.2020 (обновлено: 17:01 05.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пасмурная, немного ветреная и по-апрельски теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня будет определяться теплым сектором атлантического циклона, поэтому сохранится преимущественно облачная погода, обойдется без существенных осадков, ветер юго-восточный, уплотнится, с порывами четыре-девять метров в секунду", — рассказал Тишковец.
Теплая погода в Москве
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По словам синоптика, в Москве ожидается плюс шесть-восемь градусов, в Подмосковье — до девяти. Давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.
"До рекорда, наверное, сегодня не дотянем. Пятого марта рекорд — 8,9 градуса тепла, в 1995 году. Чуть-чуть нам не хватит, но близко все равно. Учитывая, что норма — 1,5 градуса тепла. То есть температурный фон — на пять-шесть градусов выше нормы", — отметил он.
Метеоролог добавил, что в среду до рекорда не хватило буквально 0,3 градуса.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
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